COA: 'Extra veiligheidsmaatregelen in Ter Apel'

De druk in Ter Apel is op het moment zo hoog, dat een aantal asielzoekers overdag buiten moet wacht, meldt RTV Noord . "We hebben gewoon extra oren, ogen en handen nodig", vertelt woordvoerder Jacqueline Engbers. "Er zijn gewoon veel meer mensen op het terrein en onze mensen krijgen daardoor ook veel meer vragen."

Geen buitenslapers

De vluchtelingen die buiten moeten wachten, wachten wel op het terrein van het COA zelf. Ze hoeven dus niet, zoals vorig jaar het geval was, buiten de poorten te slapen. Hoeveel asielzoekers overdag buiten moeten wachten, is niet precies bekend.

De situatie rondom het aanmeldcentrum in Ter Apel is al maanden nijpend. Alle opvangplekken, er mogen maximaal 2000 vluchtelingen verblijven op de COA-locatie, zijn bezet. Afgelopen weekend zijn er zo'n 100 vluchtelingen opgevangen in een hotel in Den Haag. Het COA heeft de afgelopen dagen meerdere gemeenten benaderd met de vraag of zij asielzoekers op willen vangen ten behoeve van de druk in Ter Apel.