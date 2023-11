Fosforbom tussen de bieten in Barger-Compascuum: 'Ik heb dit nog nooit meegemaakt'

Het rooien van bieten was nog niet eerder zo spannend als vandaag voor Roel Duursma uit Barger-Compascuum. Tijdens de werkzaamheden kreeg hij een object in zijn rooier wat de omvang van een biet had, maar uiteindelijk compleet wat anders bleek te zijn. Het zou gaan om een fosforbom, vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog.

De politie kreeg een melding binnen over brand in een landbouwvoertuig en snelde naar de Verlengde Oosterdiep in Barger-Compascuum. Daar zagen ze rook uit het voertuig komen, waarna bleek dat er een mogelijk explosief aan het roken was. Kort daarop werd besloten om de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in te schakelen.