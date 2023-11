Na vrijspraak start vandaag opnieuw de zaak tegen kofferbakmoordverdachte Hans O.

Het gerechtshof in Leeuwarden behandelt vandaag en morgen de zaak tegen de 45-jarige Hans O. uit Emmen. O. werd vorig jaar op 12 mei vrijgesproken van het doden van Ralf Meinema bij Coevorden.

Het lichaam van de 31-jarige Meinema werd in 2017 in de vroege ochtend van 31 maart gevonden in de kofferbak van zijn klassieke Mercedes. De wagen hing half in het water van het Stieltjeskanaal tussen Coevorden en Zandpol. Meinema was zwaar toegetakeld door meer dan zeven slagen met een zwaar voorwerp op zijn hoofd. Er zat ook snijletsel in zijn gezicht. Hersenletsel is de man fataal geworden.

O. had die avond daarvoor nog telefonisch contact gehad met het slachtoffer. Er zat dna van O. op Meinema's broekzak. Een anonieme getuige verklaarde bij justitie dat hij O. de moord hoorde bekennen. Het Openbaar Ministerie (OM) vond dit voldoende bewijs en eiste achttien jaar cel tegen O.

De rechtbank in Assen noemde dit bewijs 'te weinig'. De uitspraak verbijsterde de ouders van Meinema. Zij zagen toe hoe O. per direct vrij werd gelaten. Hij zat toen al 20 maanden in voorarrest. In 2018 zat O. ook al eens drie maanden in voorarrest op verdenking van betrokkenheid bij de moord.

Drugsdeal

O. vertelde justitie dat zijn laatste contact met Meinema te maken had met een afgeketste drugsdeal. Meinema had hem drugs aangeboden en O. had hierin interesse. Met een prepaid-telefoon nam O. contact op met Meinema. Uiteindelijk werd in het centrum van de wijk Rietlanden in Emmen afgesproken om de deal af te ronden.

Verzonnen

Meinema zou geen drugs bij zich hebben gehad, aldus O. De man was teleurgesteld teruggegaan naar huis. Van de dood van Meinema uit Klazienaveen wist O. niets. Het OM vond dit een verzonnen verhaal van O. De rechtbank twijfelde. Door de verdediging en het OM zijn meerdere scenario's aangedragen, die allemaal mogelijk kunnen zijn.

Vrijspraak