GOMOS en NTV kunnen aan de slag met nieuwe gebouwen

De twee grootste sportclubs van Norg kunnen verder met de plannen voor nieuwe accommodaties. De gemeenteraad van Noordenveld stemde vanavond in met subsidies voor de Norger Tennisvereniging (NTV) en voetbalvereniging GOMOS.

Eerstgenoemde club kan 540.000 euro tegemoet zien, voor een clubgebouw van in totaal negen ton. De voetbalvereniging krijgt 1,8 miljoen euro en moet zelf 1,2 miljoen euro bijleggen. Beide verenigingen denken dit door subsidies en zelfredzaamheid te kunnen oplossen.

CDA tegen

Raadslid Astrid Westra-Wagena (CDA) vroeg zich vanavond opnieuw hardop af of de beide verenigingen die grote lasten kunnen dragen. "Wij gunnen beide verenigingen een goede thuisbasis, maar het voorgestelde plan is gebaseerd op ramingen. We stemmen dan ook tegen."