'LGN laat zich voor karretje spannen van belangengroep Roden-Noord'

De kredietaanvraag voor de bouwplannen aan de noordkant van Roden veroorzaakte vanavond een haast 'on-Noordenvelds' felle discussie in de gemeenteraad. Daarin noemde Tineke Nieboer (Lijst Groen Noordenveld) het proces richting de kredietaanvraag 'ondemocratisch', terwijl collega-raadsleden haar partij een 'spreekbuis van een belangengroep' noemen.

Op het programma stond het hamerstuk voor de kredietaanvraag voor Maatlanden/De Zulthe. Dit gebied aan de noordkant van Roden moet worden ontwikkeld voor woningbouw. Dit voorjaar werd daar al een besluit over genomen door de Noordenveldse gemeenteraad.

Lijst Groen Noordenveld was toen (en is nog steeds) fel tegenstander van de plannen van de gemeente. De partij vreest planschade voor omwonenden en hekelt het verlies van natuur.

'Ondemocratisch'

Om dat standpunt vanavond nog maar eens kracht bij te zetten, las fractievoorzitter Tineke Nieboer een bijdrage voor van stichting De Zulthe/Maatlanden. Deze belangengroep zet zich in voor het behoud van dit gebied en heeft al aangegeven alle mogelijke juridische middelen daarvoor te willen inzetten.

In haar bijdrage stelde Nieboer dat uitkomsten van onderzoeken naar de waterhuishouding in het gebied niet gedeeld worden met omwonenden. Verder noemde ze het ondemocratisch om het besluit voor de kredietaanvraag alleen als hamerstuk te behandelen en daar geen bredere discussie over te voeren.

Belangenverstrengeling

Dat laatste schoot burgemeester Klaas Smid in het verkeerde keelgat. "We hebben hier in het voorjaar een democratisch besluit over genomen. Daar mag u het mee oneens zijn, maar spreken van een ondemocratisch proces gaat mij te ver."

Raadslid Menne Kamminga (ChristenUnie) vroeg zich hardop af of Lijst Groen Noordenveld nog los kan worden gezien van de stichting De Zulthe/Maatlanden. "Is hier sprake van belangenverstrengeling?"

Ook Lokaal Noordenveld tegen

Frederik van Lookeren Campagne (D66) noemde LGN de spreekbuis van de belangengroep. "Dat vind ik niet goed."