Horecabaas van paviljoen 't Nije Hemelriek wint rechtszaak van Staatsbosbeheer

Een belangrijke en emotionele overwinning voor horecaondernemer Tom Orsel van restaurant 't Nije Hemelriek in Gasselte. Hij geniet volgens de rechtbank in Assen 'exclusiviteit' in het recreatiegebied bij de zwemplassen 't Nije Hemelriek en Gasselterveld. Binnen een straal van duizend meter is er volgens zijn pachtcontract 'geen andere concurrerende horeca toegestaan'.

Daarmee kan Staatsbosbeheer een streep zetten door de pop-up horecakiosk, die er een paar zomers was. En een nieuw horecapaviljoen even verderop lijkt voorlopig ook niet mogelijk.

'Ik zit te snotteren'

De 65-jarige Orsel is dolblij met de gerechtelijke uitspraak. Gisteravond hoort hij via zijn advocaat dat de strijd in zijn voordeel beslecht is. "D'r valt een hele last van me af. En je mag best weten, ik zit hier aan de tafel te snotteren."

Het vonnis volgt na een moeizame juridische strijd. Die voerde hij tegen zowel Staatsbosbeheer (SBB), eigenaar van recreatiegebied Gasselterveld, als tegen Werkplein Drentsche Aa (WPDA), verpachter van horecapaviljoen 't Nije Hemelriek, van wie Orsel de boel huurt. De rechtbank wijst SBB en WPDA erop dat Orsel volgens de overeenkomst toch echt recht heeft op 'exclusiviteit' wat betreft horeca-activiteiten in het gebied. Binnen een straal van één kilometer mag er niemand anders bij.

Buiten plannen gehouden

Tom Orsel en zijn partner Fenny van der Kamp stapten i n maart 2016 in het horeca-avontuur bij zwemplas 't Nije Hemelriek. Ze namen het paviljoen over van het toenmalige werkvoorzieningsschap Alescon. Dat runde de horeca in het zomerseizoen met behulp van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar dat raakte in het slop, omdat de zomerarbeid te onregelmatig bleek. Uiteindelijk nam Orsel de pacht over voor een periode tien jaar.

Korte tijd later presenteerden Staatsbosbeheer, gemeente Aa en Hunze en provincie Drenthe grote recreatieplannen voor het Gasselterveld. De nabijgelegen grote zandafgraving werd omgeturnd in een grote zwemplas , er kwamen outdoor-activiteiten bij, en ze willen een nieuw horecapaviljoen vlakbij de nieuwe zwemplas. De exploitant hiervan zou dan ook het betaald parkeren in het gebied moeten regelen.

Orsel reageerde stomverbaasd op de plannen, waar hij tot zijn grote ergernis 'volkomen buiten was gehouden'. "Ik zit daar als horecaondernemer met een restaurant, en mij wordt niks gevraagd. Dat is toch idioot." Voor Orsel was dat 'een teken aan de wand'. Maar hij liet zich niet zomaar aan de kant zetten.