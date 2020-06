Raad Borger-Odoorn kiest voor 'compromis' inzake aanpak Melkweg Klijndijk

De Melkweg in Klijndijk wordt aangepakt (Rechten: RTV Drenthe )

De gemeenteraad van Borger-Odoorn kiest voor de aanpak van de Melkweg in Klijndijk voor de variant van een verhoogde middenstreep op de weg, en een verkeersplateau bij de kruising met de Visserstraat. Dat verkeersplateau wordt dan een korte dertigkilometerzone.

Aanvankelijk hadden de inwoners het liefste gehad dat de gehele bebouwde kom vanaf de teruggeschroefd naar dertig kilometer per uur als snelheid, maar dat is voor de gemeente Borger-Odoorn geen optie.

De weg is namelijk gebiedsontsluitingsweg en er is geen andere route, zei wethouder Nynke Houwing (VVD) eerder. "Dat is nou één keer de functie, er is geen alternatieve route." Een andere indeling doet volgens haar geen recht aan het wegenbeleid van de gemeente.

Drie varianten

Verschillende raadsleden spraken vanavond dan ook over een compromis-voorstel tussen de wensen van de gemeente en het dorp. Drie varianten zijn er op tafel gelegd. Via een enquête kon daar op gestemd worden. De drie opties:

- Verhoogde middenstreep op de weg (A)

- Middenstreep en een verkeersplateau (30 km/h) bij de Visserstraat (B)

- Een combinatie van bovenstaande met verkeersdrempels.

Variant B kreeg de meeste stemmen. De uitkomst hiervan is een jarenlang proces geweest, samen met inwoners en een werkgroep. Die inwoners maakten zich zorgen over het toenemende sluipverkeer en de inrichting van de weg. Zo wordt er hard gereden en staan er bomen, waardoor het onoverzichtelijk is.

'Niet dralen, maar doorpakken'

Een aantal raadsleden benadrukt nog dat een aantal opritten onoverzichtelijk blijft en vraagt aandacht voor de bermen en hun staat. De gemeente gaat in het latere proces, met de bewoners in gesprek over bijvoorbeeld hun oprit.

Wethouder Nynke Houwing: "Een honderd procent veilige weg bestaat niet. De gebruikers bepalen zelf hoe veilig de weg is. Je probeert het zo goed en zorgvuldig mogelijk te doen. Je kan niet iedereen tevreden houden in een democratie."

Houwing benadrukt nog dat ze wenst dat de raad hier definitief voor het zomerreces over besluit, in verband met een flinke subsidie waar de gemeente Borger-Odoorn aanspraak op kan maken. "We moeten niet dralen, maar nu wel doorpakken."

