Asser 50PLUS voegt daad bij woord: overstap naar Assen Centraal

De fractie van 50PLUS in de Asser gemeenteraad sluit zich aan bij Assen Centraal. Met de twee zetels van de ouderenpartij erbij, komt Assen Centraal op zes zetels, en wordt daarmee de grootste fractie in de raad.

De tweekoppige 50PLUS-fractie, die bijna zes jaar in Assen meedraait, kiest voor Assen Centraal vanwege de vele overeenkomsten op belangrijke thema's in de stad, zo meldt ex-50PLUS-leider Clemens Otto.

Klaar met ruzies en baantjesjagers

Otto maakte begin oktober al bekend niets meer in de moederpartij te zien. Hij en zijn collega-raadslid Dries Zwikker ergerden zich al veel langer aan de interne partijruzies bij de landelijke 50PLUS. De druppel was de 'coup' die vorige maand werd gepleegd op een landelijke partijbijeenkomst, door een omstreden lijsttrekker en diens aanhangers.

Volgens Otto en Zwikker is de landelijke 50PLUS de laatste tijd steeds meer een plek van baantjesjagers. Ze willen daar niets meer mee te maken hebben.

Vergrijzing, wonen en zorg

Per 1 december zitten Otto en Zwikker in de fractie van Assen Centraal. Otto denkt dat ze zich daar prima thuis zullen voelen, vanwege de overeenkomsten in uitgangspunten en partijprogramma.