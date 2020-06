Wereldkampioen K-1 Sem Schilt schittert in 'corona'-videoclip

Sem Schilt uit Zuidlaren heeft in coronatijd een videoclip opgenomen. De viervoudig wereldkampioen K-1 komt in de finale van de rap United zelf aan bod.

"Kom van de bank en zet je chips weg. Pak je water, doe wat ik zeg. Want als je nu niet denkt aan later, ben je straks je eigen hater. Sla je echt een dikke flater", rapt Schilt erop los.

En daarmee verrast hij ook zichzelf wel een beetje. "In groep acht mocht ik niet eens meezingen in de musical. Ik moest playbacken", lacht Schilt.

Verbondenheid

Het idee is ontstaan in coronatijd. Schilt moest de deuren van z'n Fight Academy in Zuidlaren sluiten en ging online les geven. Om de verbondenheid met elkaar uit te dragen werd er eerst een 'United' shirt ontworpen. Daarna volgde het idee voor een lied.

"Eigenlijk was het een grappige samenloop van omstandigheden, het was nooit een serieus plan. Juist die knipoog maakt dit nummer zo bijzonder." zegt Schilt. Toch is de boodschap van het lied United serieus

'Samen zijn niet vanzelfsprekend'

"We zijn er achter gekomen dat samen zijn in vele vormen niet langer vanzelfsprekend is. Dat verbondenheid een waardevol bezit is. Dat blijkt ook uit de huidige #BlackLivesMatter protesten, de 'Pride' steunbetuigingen en campagnes tegen het online pesten. Verdeeldheid onder mensen en alles wat daaruit voortvloeit is schadelijker dan welk virus ook. Ik hoop dat ik op mijn manier mag bijdragen aan het vormen van een eenheid. Met dezelfde visie is jaren geleden mijn Fight Academy opgezet", licht Schilt toe.

Fabiola Volkers

Buiten de Drentse kickbokser zijn ook That Q, T-jin en Fabiola Volkers te horen. Ze noemen zich Fighgame United. Volkers traint in de sportschool van Schilt en is vooral bekend van Holland Next Top Model en het TV-programma Temptation Island, waar ze als verleider het eiland onveilig maakte.

Ze heeft nu haar zinnen gezet op de muziekwereld. De videoclip van haar eerste track 'Alles Designer', waarin ze gedurende het nummer verschillende bekende mensen 'disste', is ondertussen al meer dan 1 miljoen keer bekeken op Youtube. Op Instagram heeft de Groningse inmiddels meer dan een half miljoen volgers.

