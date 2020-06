Deel Provinciale Staten wil snelbus Hoogeveen - Emmen ondanks corona

Er moet een snelbusdienst komen tussen Hoogeveen en Emmen, dat willen PvdA CDA, ChristenUnie en GroenLinks in Provinciale Staten. Zo'n hoogwaardige openbaarvervoerverbinding is nodig voor het bedienen van opleidingscentra en ziekenhuizen in beide steden.

De lijn moet er komen ondanks dat het OV-bureau Groningen Drenthe en vervoeder Qbuzz in zwaar weer zitten door alle gevolgen van de coronamaatregelen. Overigens maken veel partijen in PS zich wel grote zorgen over hoe het hele openbaar vervoer (ov) straks gefinancierd moet worden als er op lange termijn blijvend minder reizigers zijn door COVID-19.

Waarom een sneldienst?

In het verleden is een sneldienst tussen Hoogeveen en Emmen afgeschoten, wegens gebrek aan reizigers. Er is is wel een streekbus Hoogeveen - Emmen: lijn 27. Maar doet er bijna een uur over omdat hij langs veel tussenliggende dorpen rijdt. CDA'er Eline Verder: "Er is daar geen trein." En die komt er ook niet. De snelbus zou ieder half uur moeten rijden over de A37 vindt GroenLinks. GL en de andere partijen die voorstander zijn noemen als hoofdargument de opleidingscentra in beide steden en vooral de verschoven ziekenhuiszorg binnen Treant.

Door de concentratie van zorg en ook het verdelen van specialismen heeft het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen de nodige functies verloren die nu in het Scheperziekenhuis in Emmen gevestigd zijn. Omgekeerd heeft Bethesda er een paar specialistische functies bijgekregen waardoor mensen uit de regio Emmen naar Hoogeveen moeten reizen.

Verkeersgedeputeerde Cees Bijl heeft het OV-bureau de snelle verbindingen laten onderzoeken. De lijn was sowieso nog niet opgenomen, omdat er nog geen geld voor is vrijgemaakt in de begroting 2021 maar nu met alle coronakosten roept Bijl de Staten op dit plan niet door te drukken. "En als u het toch wilt dan moet u ook de ov-begroting wijzigen of extra geld van de provincie ervoor beschikbaar stellen", waarschuwde Bijl.

Zorgen om platteland

PvdA wil geen verder verschraling van het ov op het platteland. PvdA'er Rudolf Bosch maakt zich ook zorgen over de betaalbaarheid. Op veel plaatsen, waar dun bezet openbaar vervoer plaats heeft gemaakt voor vraagafhankelijk Publiek Vervoer, is de prijs van dat vervoer aanzienlijk hoger. Wim Moinat van de SP en Alfred Schoenmaker van Sterk Lokaal vrezen dat door de coronacrisis het ov op het platteland nog meer de dupe zal zijn.

HUB-taxi nog steeds niet goed

Ook de HUB-taxi en is nog steeds een pijnpunt. Vooral voor het CDA. De klachten over de vindbaarheid zijn verminderd sinds er een banner zit op de site van 9292 (overigens niet altijd zichtbaar) maar CDA-Statenlid Eline Verder kan er met haar kop niet bij dat er nog steeds vier verschillende telefoonnummers zijn als je in een bepaald deel van Drenthe een HUB-taxi wilt bestellen. "Het moet gewoon opgenomen worden in 9292."

Maar dat laatste was altijd is een lastige kwestie maar misschien gaat dat nu toch lukken. Vervoersgedeputeerde Bijl beloofde z'n best te doen. Drenthe haakt aan bij het landelijke project MAAS (Mobility As A Service) en met geld uit dat project wil hij dit probleem oplossen. Over de HUB's wil hij na de zomer verder praten met PS.

Meppeler' stadsbus

Zorgen zijn er ook over de stadsbus in Meppel die opnieuw gaat te verdwijnen. Het CDA wil dat er gezocht word naar alternatieven hoe de wijken dan bediend kunnen worden door streekbussen. Zorgen hebben de christendemocraten ook over de steeds slechter wordende busverbinding met Nijeveen. Die zit niet in de Drentse maar Overijsselse busconcessie maar Bijl beloofde een oogje in het zeil te houden. Om er vervolgens aan toe te voegen: "Het is overigens maar vier kilometer fietsen van Nijeveen naar het station van Meppel."

Dikke complimenten voor Qbuzz en OV-bureau

Dikke complimenten voor Qbuzz en het OV-bureau waren er ook. Niet alleen voor het uitgevoerde werk maar ook voor de voor de verduurzaming van bijna het halve wagenpark van Qbuzz met elektrische bussen.

Corona-zorgen

Grote zorgen bij eigenlijk alle partijen in Provinciale Staten zijn er over over hoe het hele ov straks gefinancierd moet worden als er blijvend minder reizigers zijn vanwege corona. Volgens VVD'er Jan Smit staan zowel het OV-bureau Groningen Drenthe als Qbuzz bedrijfseconomisch onder grote druk. Gedeputeerde Cees Bijl schat in dat het dit jaar wel goed komt met de grote tekorten die het OV-bureau en Qbuzz hebben door het dramatisch aantal afgenomen reizigers. Met het kabinet is onlangs afgesproken dat alle tekorten en corona-onkosten voor 93 tot 95 procent worden vergoedt en dat de OV-bedrijven alleen de laatste 5 tot 7 procent moeten ophoesten.

In de begroting 2020 van het OV-bureau werd nog een positief eindresultaat van 1,1 miljoen begroot, doordat er meer baten werden verwacht dan lasten. Omdat bij de beschikbaarheidsvergoeding niet meer wordt gekeken naar de baten en lasten van het OV-bureau, maar uitgegaan wordt van compensatie van de kosten van Qbuzz, is het te verwachten eindejaar resultaat van het OV-bureau te stellen op break-even.

Maar voor 2021 zijn nog geen afspraken gemaakt. Provinciale Staten zijn bang dat de coronacrisis nog wel even duurt en het aantal reizigers en dus de geraamd inkomsten in de begroting 2021 flink zullen achterblijven, en daar zijn nog geen afspraken met het rijk over gemaakt. Bijl beloofde in het najaar als er meer duidelijk is PS weer bij te praten en dat te bezien of er iets aan de begroting moet worden bijgesteld. PVV'er Tjip Koopmans riep op om alvast na te denken over alternatieve scenario's, bijvoorbeeld bij 20, 40 en 60 procent van de reizigers.

Ook zonder coronagevolgen in 2021 heeft het OV-bureau een lastige taak. De inkomsten verminderen doordat het Rijk minder geld voor reizende studenten geeft en de salariskosten stijgen. Daardoor gaat ook de kostendekingsgraad van het Drents-Groningese ov iets omlaag. Het grootste deel van de financiën zal gezocht moeten worden binnen het OV-bureau en niet binnen de dienstregeling van de bussen.

