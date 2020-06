Misverstand tussen Veiligheidsregio en gemeente Coevorden: horeca-ondernemers de dupe

Drie restaurants in de gemeente Coevorden, in zowel Meppen als Dalen, mochten na overleg met de gemeente dertig mensen per ruimte toe laten. Restauranteigenaren blij, maar die vreugde was van korte duur. De Veiligheidsregio Drenthe greep in en even later in het weekend stonden handhavers op de stoep om te vertellen dat dit toch niet zo mocht: in totaal maximaal dertig gasten, exclusief eigen personeel.

"Wij hebben een e-mail gekregen van de gemeente waarin staat dat wij dertig mensen per ruimte mogen toelaten", vertelt eigenaresse Harma Ebes van restaurant 't Oelnbret in Dalen. De drie restaurants hebben voor verschillende ruimtes in de restaurants andere uitgangen en eigen sanitaire voorzieningen hebben. De gemeente Coevorden zag hierin geen beren op de weg en ging in de wens van de ondernemers mee.

Geen boetes

De Veiligheidsregio Drenthe houdt het strikt bij dertig gasten per pand en stuurde handhavers op de restaurants af. "Er was een misverstand over hoe de regels geïnterpreteerd zijn. Ik weet niet waar het is mis gegaan, maar er zijn handhavers langs geweest om het uit te leggen", reageert Bart Raaijmakers van de Veiligheidsregio Drenthe.

"De regels zijn ook lastig en verschillende veiligheidsregio's gaan er anders mee om." Op het moment van de controle van de handhavers waren er niet meer dan het maximaal aantal toegestane gasten in de restaurants. Er zijn geen waarschuwingen of boetes uitgedeeld.

'Hartstikke sneu'

"Dit is heel vervelend voor de horeca-ondernemers en hartstikke sneu", reageert woordvoerder Liesbeth Mennink van de gemeente Coevorden. "Dit had niet zo gemoeten. We hebben overleg gehad met de uitbaters en de noodverordening is niet helemaal dichtgetimmerd. We zitten hier vlakbij Overijssel en die gaan er ook anders mee om. We hebben onze juristen er ook naar laten kijken. Maar de Veiligheidsregio gaat er uiteindelijk over."

De restaurants moesten hierdoor verschillende reserveringen afzeggen. "Ja, dat is voor ons hartstikke vervelend. Wij hebben niks verkeerd gedaan", zegt Ebes teleurgesteld.