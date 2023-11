IJsverenigingen over marathon: 'Schaatskoorts stijgt, maar temperatuur daalt niet genoeg'

De temperatuur in Drenthe zakt 's nachts meerdere graden onder het vriespunt, maar is het voldoende om deze week een marathon op natuurijs te houden? De schaatsverenigingen in Nieuw-Amsterdam/Veenoord en Nieuw-Buinen hopen het van harte, maar schatten de kans klein in.

Als er een marathon verreden kan worden, moet het binnen enkele dagen gebeuren. Zoveel is duidelijk, want na het weekend wordt de weg omhoog ingezet wat betreft de temperatuur. Maar hoewel de vorst zich deze week laat gelden, is het zeer de vraag of het voldoende is voor een marathon op natuurijs.

'Met -2 kun je niet zoveel'

"De schaatskoorts stijgt wel, maar de temperatuur daalt hier nog niet echt genoeg", schetst Margriet Sieben, voorzitter van de schaatsvereniging Nieuw-Amsterdam/Veenoord, de situatie. "Afgelopen nacht is het hooguit -2 geweest en dan kun je niet zoveel. En vanochtend was het 0 tot -1, dat is echt te weinig."

"We hopen dat de vorst wat meer onze kant op komt en het kwik verder gaat dalen. De grootste kans daarop lijkt in de nacht van vrijdag op zaterdag te komen", weet Sieben. "Het mooiste zou zijn als je de hele nacht een vorst hebt van zo'n -7 of -8. Voor onze leden zit er een kansje in dat ze kunnen schaatsen, maar voor een marathon heb je meer nodig. Dan moet het ijs toch echt 3 centimeter dik zijn."

Bij de schaatsvereniging in Nieuw-Amsterdam/Veenoord hebben de vrijwilligers hun taken deze week al opgepakt. "We zorgen er met z'n allen bijvoorbeeld voor dat de baan schoon is, dat soort dingen", vertelt Sieben. "Maar ik weet eerlijk gezegd niet of wij genoeg tijd hebben om een marathon te kunnen houden, want met de huidige temperaturen kom je er niet."

'We willen heel erg graag'