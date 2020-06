Lichte afname WW en minder vacatures in Drenthe

De uitbraak van het coronavirus en de intelligente lockdown zorgen voor een terugval in werkgelegenheid, waardoor mensen hun baan verliezen en bedrijven minder vacatures openstellen. Toch blijft er vraag naar personeel, vooral in techniek, ict en zorg. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

Lichte afname WW

Eind mei telde Drenthe 8.841 WW-uitkeringen. Dat is 3,5 procent van de Drentse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in mei licht af ten opzichte van vorige maand, met 24 uitkeringen (-0,4 procent). In de voorgaande maanden nam de WW nog toe. Vooral in april kwamen er veel nieuwe WW-uitkeringen bij.

De lichte afname van de WW in mei komt vooral omdat in de sectoren bouw, landbouw en delen van de industrie minder mensen een beroep deden op een WW-uitkering. Ook onder uitzendkrachten nam de WW in mei iets af. In andere sectoren, zoals in de horeca, schoonmaak en handel, steeg het aantal WW-uitkeringen verder. Het zijn vooral de jongeren tot 27 jaar die vaker een WW-uitkering ontvangen. Zij werken veel in de meest getroffen sectoren en werken vaker op tijdelijke basis.

De stijging van de WW in de afgelopen maanden heeft ervoor gezorgd dat het aantal WW-uitkeringen nu hoger is dan een jaar geleden. Eind mei 2020 telde Drenthe 1.070 meer WW-uitkeringen (+13,8 procent) dan in mei 2019.

Minder vacatures

De coronacrisis veroorzaakt een daling van het aantal openstaande vacatures. Het aantal openstaande vacatures in de provincie Drenthe daalde tijdens de coronacrisis met 31 procent. Tot het uitbreken van de coronacrisis - half maart - stonden in de provincie Drenthe ruim 3.400 vacatures open. Begin mei waren dat er nog geen 2.400.

Onder administratieve beroepen nam het aantal vacatures het sterkst af. Zo is er minder vraag naar receptionisten en administratief medewerkers. Ook daalde het aantal vacatures in dienstverlenende beroepen, zoals bij schoonmakers en horecapersoneel en in commerciële beroepen als verkopers.

Toch betekent de coronacrisis niet dat de vacaturemarkt volledig tot stilstand is gekomen. Er blijft veel vraag naar technisch personeel in bouw, installatie en metaalindustrie, naar ict'ers en naar zorgpersoneel.

