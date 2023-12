Op zoek naar het liefste Drentse woord van het jaar

Wat is nou een echt lief Drents woord? Streektaalorganisatie Huus van de Taol zoekt dit jaar naar het Liefste Drentse Woord van 2023. Naast alle akelige dingen die er in de wereld gebeuren wil het Huus hiermee een positief geluid laten horen.

Al een paar jaar is er een verkiezing van het mooiste Drentse woord, maar dit jaar pakt het steunpunt voor het Drents het anders aan. Iedereen die wil kan meedoen aan de zoektocht naar het liefste Drentse woord. Dat mag lief zijn als in een koosnaam voor een partner, kind, goede vrienden of (huis)dieren. Ook een woord dat lief klinkt, kan gekozen worden.