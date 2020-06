Aangehouden Meppeler is bekende wapenhandelaar

Bij een inval in Meppel is vanochtend een man aangehouden. Het gaat om de 36-jarige Saied H., die eerder veroordeeld was voor onder andere drugs- en wapenhandel.

Dat bevestigen verschillende bronnen aan RTV Drenthe.

Saied H. was in de woning van zijn vader aan de Jan Mankeshof in Meppel toen de politie daar een inval deed. De inval werd gedaan in het kader van een langlopend onderzoek naar aanleiding van een wapenvondst in Hoofddorp, in maart vorig jaar. De vader van H. is niet aangehouden.

Saied H. werd in augustus 2017 veroordeeld tot 8 jaar cel voor drugs- en wapenhandel en het leidinggeven aan een criminele organisatie. Dit gebeurde vanuit Meppel, deze zaak staat bekend als de zaak Maggiora. Er werd met name gedeald in coke en speed. Wat betreft de wapenhandel ging het om onder andere een Kalasjnikov en mini-uzi's, maar ook om een aantal pistolen.

Voor de Maggiora-zaak heeft Saied H. vastgezeten van september 2015 tot eind vorig jaar. Hij was onder strenge voorwaarden op vrije voeten gesteld.

Liquidaties

De zaak waarin H. nu is aangehouden draait om wapens en andere dingen die volgens de politie gebruikt worden bij liquidaties in de onderwereld. In Hoofddorp werden in maart vorig jaar acht automatische wapens, twaalf handvuurwapens, geluiddempers en vier handgranaten gevonden. Verder lagen er handschoenen, regenpakken, bivakmutsen, vele blanco kentekenplaten en valse kentekenplaten die waren gestolen.

Waar Saied H. nu precies van wordt verdacht, is nog niet bekend. "Wij zijn op dit moment aan het onderzoeken welke rol de aangehouden verdachten hebben gespeeld in deze wapenhandelzaak", laat een woordvoerder van de politie weten.

Het Parool meldt dat er van de nu aangehouden verdachten sporen zaten op de wapens en de bijbehorende spullen, hierbij zou het voornamelijk gaan om dna-sporen.

