Jakobskruiskruid is de sluipmoordenaar van koeien

Het kruid is namelijk ontzettend giftig. Voor mensen, maar ook voor koeien en paarden. Een mens zal niet zo snel een hapje nemen van een gele bloem, maar bij dieren ligt dat natuurlijk anders.

Als de koeien of paarden in de wei staan, dan is het probleem niet zo enorm. De plant smaakt namelijk ontzettend bitter, waardoor de meeste dieren het links laten liggen. Maar op het moment dat de boer het gras gaat maaien en er hooi of kuil van maakt, verdwijnt die bittere smaak. Maar het jakobskruiskruid wordt er niet minder giftig van.

Zes uur onkruid wieden

Melkveehouder Yvonne Oosterhuis-Kerssies heeft een boerderij met weilanden in Wittelte. "Ik ben van de week zes uur lang bezig geweest, in de weer met vuilniszakken, om dat jakobskruiskruid weg te halen. Zodat we kunnen maaien zonder risico voor de koeien."

Door te eten van het kruid, dat eenmaal ingekuild of gehooid niet meer te herkennen is, raakt de lever van de koeien beschadigd. "Dat gaat heel langzaam, maar omdat ze er steeds kleine beetjes van binnenkrijgen gaat die vergiftiging door. Dan krijg je koeien die aan de diarree raken, mager worden, zakken in melkproductie, en uiteindelijk doodgaan."

Oplossing zoeken

Oosterhuis: "Wij zijn ons er nu in aan het verdiepen hoe we dit probleem kunnen oplossen. Het schijnt dat je, als je op een bepaald moment maait, kunt voorkomen dat het kruid zich verder verspreid. We hebben het nu gemaaid en afgevoerd. Je kan er geen hooipakjes van maken, dat risico is gewoon te groot. Dus nu gooien we gewoon hooi weg, zonde."

Schapen en geiten eten de plant wél, en die lijken er ook niet ziek van te worden: "Misschien moeten we maar schapen erbij gaan houden. Kunnen die de plant opeten voor hij tot bloei komt, en met hun hoefjes de grond mooi dicht stampen, zodat er weinig kale plekken zijn waar het jakobskruiskruid opnieuw kan bloeien", besluit Oosterhuis.

