Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Het is nog even spannend of er dit weekend al op 'natuurijs' geschaatst kan worden, maar voor wie écht niet kan wachten, is er een oplossing! Op verschillende pleinen in Drenthe poppen kunstijsbanen op. Zo ook op het Koopmansplein in Assen en het Raadhuisplein in Emmen. WintersAssen opent vanmiddag om 16.30 uur de deuren en is tot en met 2 januari te 'beschaatsen'. Emmen On Ice opende gisteren en is het hele weekend vanaf 11.00 uur 's ochtends helemaal vrij voor de rechte en scheve schaatser.