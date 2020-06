Corona hakt erin bij gemeente Assen: miljoenen extra kosten

Grote kostenpost is het mislopen van parkeeropbrengsten. Die bedraagt 1 miljoen euro, doordat er veel minder bezoekers naar de binnenstad komen. Ook mist Assen 4 ton aan toeristenbelasting, met name door het niet doorgaan van de TT. Daardoor kan ook de extra TT-taks voor campings en hotels niet geheven worden.

Extra uitvoeringskosten

Ook zijn er extra kosten gemaakt voor de Voedselbank, die vanwege corona naar een andere locatie moest. En het groenonderhoud kost meer geld. Dat gaat om ruim 2 ton, omdat de medewerkers die uit kwetsbare groepen komen hiervoor niet ingezet kunnen worden. Daarvoor is extern personeel ingehuurd. Ook zijn er vanwege corona binnen de gemeentelijke organisatie extra uitvoeringskosten gemaakt, bijvoorbeeld voor ict.

Miljoenen aan risico's

Dan zijn er nog allerlei financiële risico's, die eind dit jaar kunnen oplopen tot 3,4 miljoen euro. Grote risicopost is het al dan niet compenseren door het Rijk van de toename van bijstandsuitkeringen. Assen verwacht 1,35 miljoen euro meer aan uitkeringen kwijt te zijn. Dat gaat dan om 200 uitkeringen meer dan begroot. Die stijging zal vooral in de tweede helft van het jaar volgen.

Het risico is dat het Rijk de extra kosten niet, of niet geheel zal vergoeden. Voor jeugdzorg en Wmo zijn de effecten volgens de analyse nog niet in te schatten. En ook is er nog onzekerheid rond de ondersteuning vanuit het Rijk voor cultuurinstellingen, zoals DNK en podium Zuidhaege.

Net na herstelplan

Assen rekent wel op vergoedingen van het Rijk, maar daar komt pas in juli duidelijkheid over. De gemeente schat in dat er een compensatiebedrag komt tussen de 1,8 miljoen en 2,5 miljoen euro.

De gemeente Assen krijgt door corona met de miljoenen aan extra onkosten te maken, uitgerekend nadat ze net een financieel herstelplan heeft gemaakt, waarbij er voor miljoenen is bezuinigd. Dat herstelplan is vorige maand goedgekeurd door de provincie, zodat Assen weer verlost was van preventief financieel toezicht van de provincie. Hoe alle corona-effecten worden gedekt, is nog niet duidelijk.

Korting gemeentefonds

Daarbij doemt er voor Assen ook al een nieuw financieel probleem op voor volgend jaar. De gemeente krijgt fors minder geld uit Den Haag door een herverdeling van het gemeentefonds. Volgens wethouder Mirjam Pauwels gaat om 25 euro per inwoner, wat neerkomt op 1,7 miljoen euro minder. Op het sociaal domein wordt Assen 6 ton gekort, en op de algemene uitkering uit het gemeentefonds 1,1 miljoen euro.

Pas in september komt hier meer duidelijkheid over, bij de presentatie van de miljoenennota door het kabinet. Dat geldt ook voor de compensatie van de corona-effecten bij gemeenten.