Ewout Klok zegt lidmaatschap VVD op: 'Direct na de verkiezingen gedaan'

Ewout Klok heeft zijn lidmaatschap van de VVD opgezegd. De voorzitter van de belangenvereniging van tankstations was in het verleden politiek actief voor de Hoogeveense en de provinciale afdeling van de VVD.

Klok was in augustus door de Drentse VVD-afdeling voorgedragen voor de kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, maar dat werd door de landelijke selectiecommissie tegengehouden. "Er werd mij een bestuurlijke blokkade opgelegd door de kandidaatstellingscommissie", zegt Klok. "Na een aantal gesprekken bleek het te gaan om een bekeuring die ik heb gehad voor de verkoop van alcohol in mijn tankstation in 2012."

Proefproces

Volgens Klok ging het om een proefproces. "Dat heb ik toen gedaan in goed overleg met het ministerie van Gezondheid, waar Edith Schippers (VVD) toen minister was. Dat is allemaal in goed overleg gedaan, de minister wilde ook duidelijkheid hebben."

"Dus ik heb een proefproces uitgelokt, een bekeuring gehad, doorgegaan tot de Hoge Raad", zegt Klok. Volgens hem wordt dat hem nu nagedragen. "Het is 15 jaar geleden, maar het blijft een veroordeling zeggen ze dan en ze wilden mij niet op de lijst hebben. Ik ben daar boos over geworden."

Klok heeft bewust gewacht met het opzeggen van het lidmaatschap tot na de verkiezingen, omdat hij niet het verwijt wil krijgen de verkiezingsuitslag te willen beïnvloeden. "Ik heb dat keurig gedaan op donderdag na de verkiezingen."

Gedogen

Het opzeggen van zijn lidmaatschap heeft niets te maken met de opstelling van VVD-partijleider Dilan Yesilgöz over deelname aan een kabinet met Geert Wilders, zegt Klok. "Ik heb donderdag mijn lidmaatschap opgezegd en vrijdag kwam zij met de mededeling dat zij niet ging meeregeren, maar ging gedogen. Dat zou voor mij geen reden zijn om mijn lidmaatschap op te zeggen." Wel vindt Klok dat ze de kiezer op deze manier in de kou laat staan.

Het opzeggen van het lidmaatschap is Klok niet in de kouwe kleren gaan zitten. "Als je ziet hoeveel tijd ik er belangeloos in heb gestoken. Vier jaar fractievoorzitter in Hoogeveen, zes jaar voorzitter van Drenthe. Ik vind het onbehoorlijk dat ze mij op deze manier afserveren."