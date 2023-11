Hans O.: Vanaf het moment dat ik vrijkwam gaat het niet goed met mij

De 45-jarige Hans O. wordt sinds zijn vrijlating in mei 2022 door iedereen met de nek aangekeken. "Altijd. Vanaf het moment dat ik uit bed kom en weer naar bed ga. Het gaat niet goed met mij", zei O. tegen het hof in Leeuwarden.

O. is vrijgesproken van het vermoorden van Ralf Meinema uit Klazienaveen. Het lichaam van de 31-jarige Meinema werd in maart 2017 in de vroege ochtend aangetroffen in de kofferbak van zijn auto. De wagen bungelde half in het water van het Stieltjeskanaal tussen Coevorden en Zandpol. Meinema was volgens de hogere rechter "gigantisch te grazen genomen, gigantisch. Mensen zeggen dat de daders als beesten te keer zijn gegaan. Ik zeg dat niet, dan doe je beesten tekort".

Afspraak over handeltje

O. wil alleen maar kwijt dat hij niets met de moord op Meinema te maken heeft. Hij had de avond daarvoor een afspraak met Meinema, over een handeltje. Hij was enkele dagen daarvoor Meinema toevallig tegengekomen en Meinema bood hem wat aan. Wat, dat wil O. niet zeggen.

O. werd op 2 april 2017 al door de politie gehoord als getuige. De Emmenaar zei toen geen woord over deze ontmoeting, de avond voor de vondst van het lichaam. "Ik wilde daar niet in betrokken worden, ik wilde dat dat een ver-van-mijn-bedshow zou zijn", zei O.

Kiezen op elkaar

De raadsheer (rechter bij het hof) begrijpt O. niet. Uit het politieonderzoek bleek al snel dat O. rond het tijdstip van de moord contact had met het slachtoffer. Mogelijk was O. de laatste persoon die Ralf Meinema heeft gezien. "Waarom niet zeggen 'jeetje man, ik heb hem gisteravond nog gesproken'. Nee wel twee maanden lang houdt u de kiezen op elkaar", zei de rechter. Er zijn ouders, broers en een zus die boordevol vragen zitten, wierp de rechter O. voor. "Het is voor hen één duistere puzzel. Jij kunt in elk geval één stukje leggen".

De ouders en de zus van Ralf maakten gebruik van hun spreekrecht. "Het kan toch niet zo zijn dat de daders van de gruweldaad op mijn zoon onbestraft rond blijven lopen", klonk de vader emotioneel. Na zes en een half jaar tasten zij nog in het duister wat er is gebeurd en door wie. "De stem van Ralf kan niet meer worden gehoord, hem is het zwijgen opgelegd. Als hij zou weten wat zijn familie was aangedaan, zou hij zich omdraaien in het graf", zei de moeder van het slachtoffer.

Vrijspraak

O. werd in mei 2022 vrijgesproken door de rechtbank in Assen. De rechter noemde destijds het aangedragen bewijs "te weinig". Er zijn volgens de rechters in Assen 'sterke aanwijzingen voor de betrokkenheid van de verdachte, maar blijft het onduidelijk wat er precies is gebeurd'. Het Openbaar Ministerie (OM) had achttien jaar cel geëist. En ging tegen deze vrijspraak in hoger beroep. "Het OM is van mening dat de rechtbank de bewijsmiddelen verkeerd heeft gewaardeerd", zei de advocaat-generaal (AG).