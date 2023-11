Drentse lekkerbekken geven hoogste fooi aan bezorgers

Wat het meest opvalt aan de landelijke cijfers van de grote bezorgketen:

Speciaal nieuwjaar: Het gerecht waarmee Nederlanders massaal het nieuwe jaar starten is de frikandel speciaal. Op geen enkele andere dag worden er zoveel bestellingen geplaatst voor deze Nederlandse snack.

Koninklijke pizza: Het meest bestelde gerecht is dan weer de pizza margherita. Die bestellen we in groten getale met vrienden of familie.

Genieten met een bestelling: In Nederland combineren we de bestellingen bij onze favoriete restaurants het liefste met het kijken van een film of serie (20 procent), samenzijn met vrienden (13 procent), het vieren van een speciaal moment zoals verjaardagen (9 procent) of als beloning na een lange werkdag (26 procent).

Scoren met een kapsalon: Het best scorende gerecht tijdens de Champions League finale van dit jaar was de Döner Kapsalon.

Een echte zoetekauw: De grootste zoetekauw in Nederland bestelde 577 desserts, waarvan 174 cheesecake macarons. Sowieso zijn toetjes in Nederland heel populair. Enkele van de meest bestelde toetjes zijn chocolade lavacake, kaneelstengels, baklava, chocolate chip cookies, en tiramisu.

Nederlands bestelkampioen: De absolute bestelkampioen van Nederland komt dit jaar uit Amsterdam. Die persoon bestelde 852 keer dit jaar, waarvan 200 broodjes kaas. Iemand anders uit Amsterdam kan rekenen op de allerduurste bestelling van 2023 met een rekening van 1.113 euro, zonder fooi.

Grote bestellers: In de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland en Utrecht wordt het meeste geld uitgegeven aan bestellingen bij Thuisbezorgd.nl. Ook hier blijkt weer dat Friezen en Groningers het een stuk zuiniger aan doen dan de rest van Nederland.