Heropening Beelden in Gees in april: 'We willen de allure terugbrengen'

Beelden in Gees opent in april 2024 opnieuw de deuren. Dat zal gebeuren onder nieuwe eigenaren: Erik en Esther Dokter.

De beeldentuin werd enkele maanden geleden gesloten en 'vanwege omstandigheden' in de etalage gezet. Vanaf volgende maand nemen de nieuwe eigenaren - tevens broer en zus - het stokje over.

'Hoogwaardige collectie'

"We willen de allure van de beeldentuin in haar hoogtijdagen terug door een hoogwaardige collectie kunstwerken te presenteren van gerenommeerde kunstenaars uit binnen- en buitenland. Daarom zal de galerie verbouwd en gemoderniseerd worden en hebben we mooie plannen voor de tuin om deze verder te ontwikkelen."

Start in 1991

Beelden in Gees begon in 1991 onder leiding van Arjaan en Hieke de Hullu. Kunstenaars uit binnen- en buitenland presenteerden in de tuin en galerie hun werk. Jaarlijks trok de culturele attractie 20.000 tot 25.000 bezoekers. De beeldentuin werd in 2001 onderscheiden met de Culturele Prijs van Drenthe.