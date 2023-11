Alex uit Drijber mag niet op zijn eigen grond wonen en slaapt daarom al twee jaar in een tentje

Alex Lybaart uit Drijber blijkt al twee jaar aan Het Binnenveld te slapen afwisselend in een klein tentje en in zijn auto. "Ik leef in onmenselijke omstandigheden", vertelde de man in een zaak bij de Raad van State.

Hij leeft daar zonder sanitair en toilet. Daar moet snel een einde aan komen, zei hij gisteren tegen rechter Jan Joost van Gastel. Hoe? De gemeente Midden-Drenthe moet hem toestemming geven om weer een caravan te plaatsen op zijn grond. Dan kan hij serieus werk maken van het aanvragen van een vergunning voor de bouw van een nieuwe boerderij die al twaalf jaar zijn wensdroom is.

Verdreven van eigen land

De caravan waarin hij eerst woonde moest weg. Dat was in 2020. Hij verloor toen ook zijn bijstandsuitkering omdat hij geen adres meer had. Dat probleem bestaat niet meer, tegenwoordig heeft hij AOW. Met een rechtszaak bij de Raad van State hoopt Lybaart op een doorbraak.

De man woonde tientallen jaren in een boerderij aan Het Binnenveld. In 2012 krijgt hij van de gemeente een vergunning voor de bouw van een nieuwe boerderij. De oude wordt gesloopt. Hij krijgt toestemming om op het perceel een chalet te plaatsen en twee zeecontainers voor zijn spullen. Dat gebeurt. Maar verder gebeurt er niets. Er wordt niets gebouwd.

In 2018 vindt de gemeente Midden-Drenthe het mooi geweest. De vergunning voor de bouw wordt ingetrokken. Het chalet en de containers moeten weg. Het terrein is dan leeg. In 2020 zet Lybaart er een andere caravan neer. Hij moet toch ergens wonen, zegt hij. De gemeente treedt krachtig op. Lybaart moet een dwangsom betalen van 2.000 euro per maand als hij de caravan niet weghaalt. Dat doet hij, en sinds die tijd leeft hij op Het Binnenveld in een tentje en in zijn auto.

Wil niet in Den Haag wonen

Hij heeft een appartement in Den Haag, maar daar wil hij niet wonen. "Niemand mag verdreven worden van zijn eigen grond", zei Lybaart. Om die reden wil hij op zijn terrein aan Het Binnenveld blijven.

De zaak kan gemakkelijk worden opgelost, zei een woordvoerder van de gemeente. De man moet een aanvraag indienen voor de bouw van een woonhuis. Als hij de vergunning op zak heeft kan hij toestemming krijgen voor een caravan om tijdens de bouwtijd in te wonen. Ook de zeecontainers mogen dan terug. De gemeente benadrukt wel dat de toestemming hoogstens twee jaar is en dat er ook echt gebouwd moet gaan worden.

Lybaart is bang voor de termijn van twee jaar. Hij weet niet of dat lang genoeg is om de woning te bouwen. Begin januari heeft hij een afspraak met een aannemer, zegt hij. De Raad van State gaat ondertussen nadenken of de gemeente de man terecht onder druk heeft gezet om de caravan weg te halen.