OM wil veelplegersmaatregel voor Assenaar 'waarmee geen afspraken valt te maken'

Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 43-jarige man uit Assen de veelplegersmaatregel (ISD) geëist. Dit houdt in dat de man twee jaar lang in de gevangenis moet verblijven en hij in die tijd intensief wordt begeleid en behandeld.

De man stond terecht voor onder meer fietsendiefstallen, maar ook het bedreigen van een treinconducteur in Emmen en exhibitionisme in Groningen. In de Stad werd de man in september betrapt op zelfbevrediging in een parkeergarage. De garage hoort bij een hotel in Groningen. Een beveiliger van dat hotel zag een man in de garage liggen.

Masturbatie en exhibitionisme

Hij bekeek dat beeld en zag dat de man masturbeerde. De beveiliger belde de politie. De agenten betrapten de Assenaar. Hij masturbeerde niet maar hij plaste, zei de man tegen de rechter. De schennispleger was iemand anders. De rechter hield de man voor dat hij vaker is veroordeeld voor exhibitionisme. "Dat is in uw geval een duur woord voor het uit uw broek halen van uw geslachtsdeel", legde de rechter uit.

Hij was nog nooit hiervoor veroordeeld, zei de verdachte. "Dan heb ik slecht nieuws voor u. Op uw strafblad staat dat u voor dit feit tien keer bent veroordeeld", aldus de rechter. De Assenaar kreeg eerder een ISD-maatregel (Inrichting voor Stelselmatige Dader) opgelegd. Dat heeft toen niet geholpen, omdat hij zich niet aan de regels en afspraken wilde houden, legde zijn advocaat uit. Zij vroeg de rechter af te zien van het opleggen van deze maatregel.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.