20 jaar cel geëist voor moord op Ralf Meinema in 2017

Voor de moord op Ralf Meinema (31) in 2017 is in hoger beroep tegen de 45-jarige Hans O. uit Emmen 20 jaar cel geëist. Het Openbaar ministerie (OM) gaat uit van moord in vereniging. Hans O. heeft zeer waarschijnlijk hulp gehad, het OM weet niet wie de hulp geboden kan hebben.

Meinema werd in maart 2017 levenloos aangetroffen in de kofferbak van zijn auto. De wagen bungelde half in het water van het Stieltjeskanaal bij Coevorden. De zaak is bekend komen te staan als 'kofferbakmoord'. O. werd in mei 2022 door de rechtbank Assen vrijgesproken vanwege te weinig bewijs. Het OM vindt dat de rechtbank in Assen de bewijsmiddelen verkeerd heeft gewaardeerd.

Extreem geweld

Meinema is door extreem geweld om het leven gebracht. Hersenletsel is de doodsoorzaak. Hij is met een zwaar voorwerp meer dan zeven keer op het hoofd geslagen. De man zag er verminkt uit. "Een gruwelijk gezicht voor de nabestaanden", vindt de advocaat-generaal (AG), de officier van justitie in hoger beroep.

O. werd in 2018 voor het eerst opgepakt voor medeplegen van de moord. Hij zweeg vooral. Ook over het feit dat hij de avond voor de vondst van het lichaam contact had gehad met Meinema. Toen de man werd geconfronteerd met de camerabeelden van de aankoop van een prepaid-telefoon, gaf hij mondjesmaat toe. Hij zou zijn benaderd door Meinema voor een drugsdeal.

Telefoongegevens

Het OM gelooft dit niet. Volgens de AG is het contact uitgegaan van O. Dit blijkt uit verschillende telefoongegevens. O. verklaart wisselend over deze gegevens. Mogelijk is O. de laatste die Meinema in leven heeft gezien. O. wil weinig kwijt over deze zijn ontmoeting met Meinema. Ook in hoger beroep blijft O. erbij dat niet hij, maar Meinema een drugsdeal inzette. Hij ontkent in alle toonaarden zijn betrokkenheid bij de moord.

Het OM gaat ervan uit dat het drugsdealverhaal van O. een verzonnen verhaal is. Het lijkt er volgens het OM meer op dat Meinema naar Emmen is gelokt. Op de broekspijp van het slachtoffer zijn bij de enkel en bovenbeen bloedsporen van Meinema gevonden. Het spoor bij de enkel is een gemengd DNA-spoor van celmateriaal van O., van een onbekend gebleven persoon en het bloedspoor van het slachtoffer.

DNA

Zo'n spoor is ook terug te vinden in de linker broekzak van het slachtoffer. Als alternatief scenario gaf de advocaat van O. tijdens de zitting in Assen aan dat het DNA van O. door het schudden van handen op de kleding van het slachtoffer terecht is gekomen. Die kans is heel klein, vindt het OM. Het handen schudden zou eerder op de avond zijn gebeurd. Meinema heeft zich daarna nog gedoucht en omgekleed. Uit de telefoongegevens van Meinema blijkt dat de man die avond na 23.00 uur pas naar Emmen is gereden.

Het OM heeft dit jaar nog een familieresearch uit laten voeren om te achterhalen van wie het onbekend gebleven DNA is. Dit onderzoek heeft geen match opgeleverd. Het OM vindt het aannemelijk dat O. met een onbekend gebleven persoon het lichaam van Meinema heeft getild toen hij stervende was, of misschien al overleden, zei de AG. De rechtbank in Assen heeft ook te snel de verklaring van de bedreigde anonieme getuige naast zich neergelegd.

Anonieme getuige

Een rechter-commissaris heeft als onafhankelijke onderzoeksrechter uitgebreid met deze bedreigde anonieme getuige gesproken en de verklaring vastgelegd. Deze getuige zei dat hij O. had horen zeggen dat die Meinema om het leven heeft gebracht. Vragen van het OM en van de verdediging werden schriftelijk gesteld, om de anonimiteit te waarborgen. Deze verklaring is kort na de dood afgelegd. De verdediging voerde destijds aan dat de details van deze verklaring bekend waren gemaakt in de media.