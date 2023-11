Carbidschieten wordt na Drenthe ook in de stad Kampen immaterieel erfgoed

In juni 2014 kreeg het carbidschieten in Drenthe de status van immaterieel erfgoed. John Schoonheim was een van de kartrekkers om de traditie op de UNESCO-lijst te zetten. Vrijdag praat hij mee in Kampen, waar de Kamper methode van carbidschieten de UNESCO-status krijgt.

"Twaalf jaar geleden was er een wethouder die niet meer wilde dat carbidschieten het hele jaar mocht", vertelt Schoonheim over de situatie destijds in Drenthe. "Die wilde het beperken tot oudjaarsdag. En wij waren bang dat als het zo door zou gaan, het weleens helemaal verboden kon worden."

Doorn in het oog van overheid

Dat carbidschieten weleens helemaal verboden kon worden, was toen geen rare gedachte. Al sinds de opkomst van het carbidschieten in de jaren dertig is het een doorn in het oog van de overheid, zegt historicus Jonn van Zuthem.

"In de jaren dertig zagen we een hard optredende politiemacht die de melkbussen in beslag nam en daar kreeg je weer reactie op. In de jaren zeventig was heel veel kritiek vanuit de politiek en trad de politie ook hard op. Je ziet een voortdurend worstelen. Hoe moeten de overheid en de politie omgaan met het vandalisme en het kabaal?"

Een status krijg je niet zomaar en ook daarna moet je stappen nemen om de traditie te behouden. Volgens Van Zuthem kan dat alleen door de traditie veiliger te maken. "God verhoede dat er een ongeluk gebeurt. Een ongeluk zit in een klein hoekje en dan krijg je weer de roep vanuit de politiek en van mensen die het niet leuk vinden: 'afschaffen die hap'.

Volwaardige gesprekspartner

Volgens de Stichting Carbidschieten Drenthe zorgt de status ervoor dat zij nu een volwaardige gesprekspartner zijn van overheden en maatschappelijke organisaties. Daardoor kunnen zij afspraken maken hoe ze het carbidschieten kunnen behouden.

Dat heeft geleid tot de BOCK-methode, de Bewust Oplettende Carbid Knaller. Een checklist voor carbidschieters om veilig de traditie te volgen. Zolang die methode wordt gevolgd, is carbidschieten veilig genoeg en kan de traditie voortleven.

De Kamper methode van carbidschieten wordt vrijdag tijdens het eerste carbidcongres bijgeschreven in het erfgoedregister. Ook John Oosterheim is daarbij om deel te nemen aan een discussie over veiligheid en handhaving. Hij zal daarbij ook zijn belangrijkste advies aan Kampen overbrengen.