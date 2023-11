Vernielers voetbalveld Titan zijn bekend: 'Ze wisten dat ze het haasje zouden zijn'

Drie vandalen die in de nacht van dinsdag op woensdag het voetbalveld Titan in Nieuw-Weerdinge vernielden, hebben zich gemeld bij de club. Dat zegt secretaris Erik Hendriks. "Klasse dat ze zich gemeld hebben", zegt hij.

Titan maakte eerder deze week via social media bekend dat een van de voetbalvelden was vernield, maar liet tegelijkertijd weten dat hiervan beelden waren. Hendriks denkt dat de daders dat bericht ook hebben gelezen. "Ze wisten daardoor misschien al dat ze het haasje zouden zijn."

Gesprek

Door de bandensporen is het veld, dat de club in bruikleen heeft van de gemeente, voorlopig niet bespeelbaar. Twee bestuursleden van de derdeklasser hebben vandaag een gesprek gehad met de groep 'jonge jongens', zoals Hendriks ze omschrijft. "Ook netjes dat de persoon van de trekker zich ook gemeld heeft, al stond hij er verder los van."

Penningmeester Gea Moorman sprak vandaag met de jongeren. Ze zegt dat de club nog verder met de groep in gesprek gaat over het afwikkelen van de schade. Op basis daarvan wordt bepaald of Titan aangifte doet.