Borger-Odoorn en Assen verlengen crisisnoodopvang tot januari 2025

De gemeenten Borger-Odoorn en Assen verlengen de crisisnoodopvang voor vluchtelingen tot januari 2025. Dat gebeurt op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

In de crisisopvang zitten vluchtelingen die niet in het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen vanwege ruimtegebrek.

Vier locaties

De gemeente Borger-Odoorn vangt sinds september vorig jaar 46 vluchtelingen op in de noodopvang. Dat gebeurt op vier locaties: de groepsaccommodatie bij Camping Exloo, de units bij het gemeentehuis in Exloo, een woonhuis in Odoorn en de PKN Kerk in Nieuw-Buinen.

"De vluchtelingen die nu in een van de vier kleinere opvanglocaties zitten, kunnen met deze verlenging voorlopig in Borger-Odoorn blijven. Op deze manier leveren wij een bijdrage aan de asielopvang, zolang het COA plaatsen tekortkomt", zegt wethouder Bernard Jansen (Leefbaar Borger-Odoorn).

Jaar langer in Assen

In Assen verblijven sinds oktober vorig jaar 45 vluchtelingen in een voormalige zorgboerderij aan de Graswijk. Dit pand staat op de nominatie om gesloopt te worden. Maar door wettelijk verplicht ecologisch onderzoek komend jaar, naar mogelijk beschermde diersoorten in het pand zoals vleermuizen, kan sloop pas in 2025 gebeuren. Daardoor is verlenging van de tijdelijke opvanglocatie tot 1 januari 2025 geen probleem.