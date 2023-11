Ferr-Tech uit Meppel uitgeroepen tot meest innovatieve mkb-bedrijf van Nederland

Vlok

ByPoint uit Assen

Naast Ferr-Tech is ByPoint het tweede Drentse bedrijf in de KVK Innovatie Top 100. De Assenaren eindigden op plek 88. ByPoint ontwikkelde het eerste fietsvaldetectiesysteem ter wereld dat zonder gebruik van een mobiele telefoon alarm kan slaan bij een val of ongeluk. Vorig jaar kwam dat product op de markt.