Gedetineerden krijgen weer bezoek: 'Het was soms zwaar'

"Ze zitten in een dubbel isolement. We hebben daarom direct bij het stopzetten van bezoekersregeling een actieplan ontwikkeld." Na een geslaagde pilot hiermee in Veenhuizen mogen alle gevangen in Nederland nu weer bezoek ontvangen, nog wel met beperkingen.

'De oude brief is terug'

De stichting Gevangenenzorg benaderde alle gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. "We hebben zo'n 700 vrijwilligers die normaal gesproken bij gedetineerden op bezoek gaan om soms simpelweg 'gewoon' te praten. Na het afkondigen van de lockdown in gevangenissen hebben we telefoonlijnen geopend waardoor de gedetineerden gratis konden bellen met onze vrijwilligers."

Daarnaast zag Barendrecht ook de handgeschreven brieven weer binnenkomen. "Het ouderwetse schrijven kwam volledig terug. Dat is ontzettend mooi, maar soms ook heftig, om te lezen."

Ook konden gedetineerden vanuit Veenhuizen videobellen met familie en vrijwilligers. "We kregen een belletje van een gedetineerde die ons zei dat hij mocht videobellen, maar dat hij niemand had om mee te bellen. Daar koppelen wij dan een vrijwilliger aan zodat de gedetineerde toch met iemand kan praten."

Gedetineerde en bezoeker zien elkaar

In de Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen werd een proef gedraaid waardoor gedetineerden toch bezoek konden ontvangen, maar met beperkingen. "Die pilot is uitstekend verlopen", zegt Marie-Anne de Groot, directeur van de PI Veenhuizen. "Daardoor is in heel Nederland nu beperkt bezoek toegestaan. De gedetineerde en de bezoeker kunnen elkaar hier zien, maar nog niet aanraken."

De Groot is erg blij met de inzet van de vrijwilligers. "Als zo'n iemand hier de wereld van buiten naar binnen brengt is dat erg fijn. Ook dat de vrijwilliger nog steeds de mens achter de gedetineerde ziet. Het is echt een hele belangrijke toevoeging voor ons."