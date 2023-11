Opnieuw boek uitgebracht over Loon: 'Nieuwe mensen op 49 adressen is best een verandering'

Het is 25 jaar geleden dat het dorp Loon precies zevenhonderd jaar bestond. Dat werd bekroond met het boek Loon deur de jaoren hen. In 2008 kwam er al een aanvulling op de bewonersgeschiedenis. Nu, vijftien jaar later, is het dorp verder veranderd en was het tijd voor een aanvullend boek: Loon toen.... en verder deur de jaoren hen.

De makers van het nieuwste boek zijn inwoners van het dorp. Nelie Schouten, Lia Tiems en Martin Ratering zijn twee jaar met het boek bezig geweest.

Nieuwe bewoners

Schouten vond het hoog tijd om de bewoningsgeschiedenis te actualiseren. "Sinds 1998 houden wij de bewoningsgeschiedenis bij. De laatste keer dat we dat hebben gedaan was in 2008 en nu vonden wij het nodig om dat opnieuw te doen."

Want in die vijftien jaar is er veel veranderd in het dorp. "In totaal staan er 118 huizen in Loon en sinds 2009 zijn er op 49 adressen nieuwe mensen komen wonen. Dat is best een verandering", vindt Schouten.

Fotoboek

Waar het eerst de bedoeling was om alleen de bewonersgeschiedenis te vernieuwen, kwam het trio meer foto's tegen vanuit het dorp. En die zijn ze gaan verzamelen. "We zijn naar het Drents Archief geweest en hebben ook veel foto's uit particuliere collecties gekregen. Daarmee hebben we het fotoboek gemaakt."

Het boek werd gisteravond aan het dorp gepresenteerd en dat leverde louter mooie reacties op, aldus een trotse Lia Tiems. "Iedereen was enthousiast en liep met het boek onder de arm naar buiten."