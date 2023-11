Ideeënbus voor Koningsdag stroomt over: Emmenaren leveren 500 plannen aan

Of ze in Emmen leuke plannen hebben voor Koningsdag? Nou, op het gemeentehuis hebben ze het geweten. In oktober werd een ideeënbus geopend, die anderhalve week geleden werd gesloten. En dat leverde een stortvloed aan suggesties op. Inwoners en bedrijven reageerden massaal met maar liefst 500 ideeën op voor de invulling van Koningsdag volgend jaar in Emmen.

"Met deze hoeveelheid aan ideeën kunnen we wel drie Koningsdagen vullen", aldus burgemeester Eric van Oosterhout. Wat kwam er zoal binnen. "Het varieert van groen tot rijp. Van een kopje koffiedrinken met de koning tot moderne technologie, kunst, dans en muziek."

Hele puzzel

Welke plannen uiteindelijk worden meegenomen, kan Van Oosterhout nog niet aangeven. "Er zal hier en daar sprake zijn van overlap. Maar het wordt een hele puzzel."

De voorbereiding voor het bezoek van de Koninklijke familie op 27 april is inmiddels in volle gang. In de aanloop naar de verjaardag van de Koning is er inmiddels een logo bedacht: een vlinder die uit drie harten is opgebouwd. Het past bij het gevoel dat Emmen tijdens het bezoek van de Koning en zijn familie over wil brengen: vanuit het hart, aldus Van Oosterhout. De vlinder is ook een verwijzing naar de bijnaam van Emmen: Vlinderstad.

Doedels

Naast de inbreng voor ideetjes, gaan inwoners ook meehelpen om de huisstijl van deze Koningsdag te bepalen. Op de website koningsdaginemmen.nl kunnen inwoners doedels (met snelle penstreken gemaakte tekeningen) aanleveren, die bijvoorbeeld in banieren of vlaggetjes weer terugkomen.

Maart