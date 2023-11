18-jarige in onderzoek naar dood Cas Steenbergen vrijgelaten, geen verdachte meer

De 18-jarige man uit De Wolden die dinsdag werd aangehouden in het onderzoek naar de dood van Cas Steenbergen, is vandaag vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer in de zaak, meldt de politie.

Gisteren werd een 20-jarige man uit De Wolden vrijgelaten, die afgelopen maandag werd aangehouden. Hij blijft - in tegenstelling tot de 18-jarige - wel verdachte in de zaak.

Steenbergen kwam vorig jaar juli gewond thuis in De Schiphorst, nadat hij het paardensportevenement CH De Wolden in Veeningen had bezocht. De dag erna belandde hij in een coma, een maand later overleed hij. De politie ging in eerste instantie uit van een noodlottig ongeluk, maar heropende deze maand het onderzoek op basis van nieuwe informatie.