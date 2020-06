‘Hoofdverdachte ontvoeringszaak maakte misbruik van medeverdachten’

De officier eiste tegen de medeverdachten beduidend lagere straffen, omdat de mannen onder druk van de hoofdverdachte zouden hebben gestaan. Beiden wonen op het terrein van de ggz-kliniek in Zuidlaren. Vanwege hun psychiatrische gesteldheid worden ze door de kliniek begeleid.

Tegen de 55-jarige eist de aanklager een voorwaardelijke celstraf tot veertien maanden en tegen de oudste vrijspraak. Ze waren niet opgewassen tegen de 31-jarige hoofdverdachte, die in het dorp woont. Hij hoorde eerder vandaag vier jaar cel tegen zich eisen, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Sadistisch plan

"Een sadistisch plan waarbij misbruik is gemaakt van zwakkere personen", zei de officier over de daad van de 31-jarige. De verdachte sprak vorig jaar op 19 juni een bewoner van Lentis aan en deed alsof hij een agent was. Hij vroeg de bewoner mee te lopen in verband met openstaande boetes. De bewoner ging niets vermoedend met de verdachte mee verder het terrein op, naar de woning van de 55-jarige medeverdachte. Daar zat ook de derde verdachte.

ECT-apparaat

Het slachtoffer werd in de woning vastgebonden en bedreigd. Hij kreeg op het hoofd stroomstoten toegediend. Hiervoor gebruikten de mannen een ECT-apparaat dat eerder bij de ggz-kliniek was weggenomen. Een levensgevaarlijke actie, zei de officier. Het apparaat wordt binnen de kliniek als uiterst middel ingezet en de patiënten worden dan meestal eerst onder narcose gebracht. Bij een lukrake dosering van stroomstoten kunnen mensen overlijden. De mannen wisten niet hoe het apparaat werkte en hebben enorm veel geluk gehad, zei de officier.

De baas

De 31-jarige man filmde dit gebeuren. "Je kunt dit als martelen opvatten", zei de rechter op zitting. Het filmpje kregen medewerkers van Lentis later in handen, waardoor het incident aan het licht kwam. Het slachtoffer vertelde tegen de agenten dat hij de indruk had dat de 31-jarige man de baas was. De twee anderen leken erg bang en deden wat hen werd gezegd. Het bankpasje en pincode was de man ontnomen. Van de rekening was 20 euro gehaald en omgezet in bier en wiet.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Lees ook: