Wonen in een klaslokaal? Ex-basisschool Het Blokland in Noordscheschut wordt antikraak

In Noordscheschut komen er tijdelijke woonlocaties bij. Het gebouw waarin voorheen basisschool Het Blokland zat gevestigd staat momenteel leeg en om krakers te weren gaat de gemeente de ruimtes in de voormalige school verhuren. Hoe lang er gewoond kan worden is niet bekend: in de toekomst wil de gemeente het gebouw verkopen.

Iedere bewoner in het voormalige schoolgebouw krijgt een eigen klaslokaal ter beschikking. Dat blijkt uit een brief die omwonenden hebben ontvangen van het bedrijf Oranje Steengoed. De vastgoedbeheerder uit Heerenveen gaat de woningen voor de gemeente verhuren en beheren. In totaal zijn er vier lokalen beschikbaar. Per plekje zijn huurders 285 euro kwijt.

Verkoop

Tot aan de zomer kregen kinderen les op Het Blokland, maar sindsdien staat het schoolgebouw leeg. Door een tekort aan leerlingen kon de school niet verder. In oktober zou de gemeente de sleutels terugkrijgen, maar dat duurde langer omdat het gebouw nog leeg moest worden gehaald.

Hoogeveen gaat onderzoeken wat voor functie het gebouw in de toekomst kan hebben. Eerder liet de gemeente al weten dat dat niet per se voor onderwijs hoeft te zijn. Er zijn volgens het gemeentebestuur genoeg andere goede onderwijsplekken in de gemeente. Ondernemers met andere plannen kunnen zich dus mogelijk melden.