In Eelde blijft het de hele dag onder vriespunt: eerste ijsdag een feit

Eelde heeft een primeur te pakken: samen met het Groningse Nieuw Beerta heeft het dorp de eerste lokale ijsdag van het winterseizoen te pakken. Het werd in Eelde maximaal -0,3 graden, zegt RTV Drenthe-weerman Hans Nienhuis. In Nieuw Beerta werd het -0,4 graden, meldt Weeronline.

Van een ijsdag is sprake als het de hele dag onder de nul graden blijft. Vorig jaar was de eerste lokale ijsdag op 9 december en kon er op verschillende plaatsen worden geschaatst op natuurijs. Zover is het nu nog niet.