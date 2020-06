Politiechef verruilt Drenthe voor Gelderland

"Ik heb dit nu drie jaar in Drenthe gedaan, en het is tijd voor een nieuwe uitdaging."

"Er kwam een vacature voorbij waar ik een mooie uitdaging in zie. In Drenthe heb ik ontzettend veel mooie dingen gedaan en geleerd, en nieuwe vaardigheden opgedaan. Die neem ik mee naar Gelderland, waar ik me weer verder kan ontwikkelen", zegt Hoekstra over haar vertrek.

Indrukwekkend

Wat het meeste indruk heeft gemaakt op de vertrekkende politiechef, staat als een paal boven water: "Dat is de zaak Ruinerwold. De impact die dat heeft gehad op de lokale gemeenschap van Ruinerwold, en de internationale media-aandacht... Dit was zo'n bijzondere casus!"

Toch zal Hoekstra niet snel haar verhaal doen in een documentaire over het verborgen gezin. "Ik gun die mensen hun eigen privacy. Al die dingen er om heen, dat hoeft van mij niet zo. Daar blijf ik bij weg."

Belangrijkste prestatie

De belangrijkste ontwikkeling die zich onder haar leiding heeft voorgedaan, is het zoeken naar de verbinding tussen politie en burgers.

"We hebben geprobeerd om dat op een andere manier te doen, naast het face-to-facecontact. Via de digitale snelweg, op sociale media. Ik denk wel dat dat gelukt is, dat we nu goed het contact zoeken. We staan nu ook op andere manieren mensen te woord, en we zoeken naar andere manieren van aangifte doen. We gaan steeds verder in die ontwikkeling", vertelt Hoekstra met een trotse klank in haar stem.

Corona

Een ander belangrijk thema tijdens de hoogtijdagen van de politiechef was het coronavirus. "Dat was ook voor de politie een uitdaging. Net als ieder ander moesten we wennen aan de nieuwe situatie, een nieuwe manier van werken. Zowel thuis als op straat."

Toch kijkt ze ook hier tevreden op terug: "Iedereen heeft zijn weg hier wel in gevonden. Het was een uitdaging, maar het is wel goed gelukt."

Racisme en discriminatie

Momenteel staan de media bol van racisme, discriminatie en politiegeweld. "Dat doet veel met ons als politie, en met mij als mens. Je wil politie zijn voor iedereen, racisme en discriminatie hoort daar niet bij thuis."

Ondanks deze stevige woorden merkt Hoekstra op dat het wel een thema is dat speelt, óók in Drenthe: "Dat zie je ook aan de demonstratie van aanstaande zondag in Emmen. Racisme heb je overal, ook binnen de Drentse politie. We willen een politie zijn tussen de mensen, naar ze luisteren en mee praten. Iedereen heeft het recht te demonstreren, dus daar hebben we een open houding over. Ook in Drenthe is er werk aan de winkel."

Dat werk zal gedaan moeten worden zonder Naomi Hoekstra. Op 1 augustus begint ze in het district Gelderland Midden.