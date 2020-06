Politiek wil proef met snelbus tussen Hoogeveen en Emmen

Er is al een streekbus tussen Hoogeveen en Emmen: lijn 27. CDA'er Eline Verder: "Maar die doet er bijna een uur over omdat hij langs veel tussenliggende dorpen rijdt. Er is daar geen trein." En die komt er ook niet. "Wat ons betreft is daar dus een gat in het OV. We krijgen signalen uit het onderwijs en de zorg om een snellere verbinding."

Waarom een sneldienst?

In het verleden reed tussen Hoogeveen en Emmen sneldienst 327, maar die is in 2012 opgegeven vanwege een gebrek aan reizigers. PvdA-Statenlid Rudolf Bosch denkt dat er sinds die tijd veel is veranderd. "In ieder geval in het zorglandschap in Zuid-Drenthe. Door de concentratie van zorg en ook het verdelen van specialismen heeft het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen de nodige functies verloren die nu in het Scheper Ziekenhuis in Emmen gevestigd zijn. Omgekeerd heeft Bethesda er een paar specialistische functies bijgekregen, waardoor mensen vanuit de regio Emmen naar Hoogeveen moeten reizen."

Proef

Verkeersgedeputeerde Cees Bijl heeft het OV-bureau de snelle verbindingen laten onderzoeken. Een ruwe schatting: een snelle Qliner tussen beide steden kost, afhankelijk van de uitvoering en dienstregeling, een half miljoen tot anderhalf miljoen euro. Bijl: "Dat geld heeft het OV-bureau niet beschikbaar en nu door de cornacrisis al helemaal niet. Mijn verwachting is dat volgend jaar dat ook nog zo is."

Desondanks vindt Bijl de sneldienst wel het onderzoeken waard. "We hebben het wel over een verbinding tussen twee belangrijke Drentse steden. Ik wil graag dat het OV-bureau een proef gaat houden van twee jaar om te kijken of de verbinding voldoende reizigers trekt. De Staten zullen daar wel extra geld voor beschikbaar moeten stellen." De snelbus zou ieder half uur moeten rijden over de A37, vindt GroenLinks.

Aantekeningen

Er zijn kanttekeningen te plaatsen bij zo'n nieuwe snelle verbinding. Als het Bethesda Ziekenhuis het ene punt van de lijn is en het Scheper ziekenhuis het andere, dan ben je over de A37 een stuk sneller dan via lijn 27 met in beide steden een overstap. Dan bedien je alleen de ziekenhuispatiënten en nog niet de opleidingscentra in beide steden. Dat lijkt erg onrealistisch.

Bovendien staan die opleidingscentra in Hoogeveen en Emmen weer op andere plekken dan de ziekenhuizen. Het meest realistisch is dat een sneldienst in ieder geval in beide steden het bus- en treinstation aandoet voor goede overstappen, maar dat maakt de sneldienst weer een stuk trager. Het is dan maar de vraag hoeveel sneller die sneldienst echt is.

Gevaar: uitkleden streekbus 27?

Is er een gevaar dat de sneldienst reizigers afsnoept van streeklijn 27 tussen Hoogeveen en Emmen? Bijl denkt dat het wel meevalt, want je zou voor de snelle bus wel eens andere doelgroepen kunnen aanboren die nu lijn 27 niet gebruiken. De meeste van de huidige reizigers op de lijn reizen in ieder geval niet van Hoogeveen naar Emmen (of andersom), maar naar dorpen rondom de twee steden. Tenzij de Staten fors de portemonnee trekken moet een nieuwe buslijn uit de normale OV-begroting komen. Die staat, ook zonder corona, al onder druk.