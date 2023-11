UMCG 'vol vertrouwen' als rechter opnieuw over locaties kinderhartcentra beslist

Het deugt niet dat minister Ernst Kuipers heeft besloten om de kinderhartzorg in Rotterdam en Groningen te concentreren. Dat vinden de ziekenhuizen in Leiden, Utrecht en Amsterdam, die vandaag voor de rechtbank in Utrecht stonden. De verliezende ziekenhuizen eisen dat de rechter het besluit van de minister vernietigt.

Dat schrijft RTV Noord , dat in de rechtbank aanwezig was.

Minister Kuipers wil de kinderhartchirurgie concentreren in het Erasmus MC in Rotterdam en het UMCG in Groningen. Dat moet de kwaliteit verbeteren. De twee andere centra, Leiden/Amsterdam en Utrecht, dreigen het recht om die operaties uit te voeren te verliezen. De bodemprocedure van vandaag ging over de vraag of Kuipers de juiste procedure heeft gevolgd bij zijn besluit.

'Vergunningen niet goed verdeeld'

Zo stelt het UMC Utrecht dat de minister de vergunningen niet goed heeft verdeeld, omdat er nooit duidelijke criteria waren. Dit begon al bij minister Hugo de Jonge die eind 2021 het eerste besluit nam. Overigens was Utrecht toen nog een van de uitverkoren ziekenhuizen en viel Groningen buiten de boot.

Volgens het UMCU bleek pas in dat besluit welke criteria golden. Toen minister Kuipers vervolgens een nieuw besluit wilde nemen, kwam ineens 'een verrassingscriterium' om de hoek kijken: de toegankelijkheid en regionale spreiding van zorg'. Wat de minister daar precies mee bedoelde, wisselde naar verloop van tijd ook nog eens, aldus het UMCU.

Ook het UMC in Leiden en Amsterdam betogen dat het proces niet zorgvuldig is verlopen. De twee ziekenhuizen hebben een gezamenlijk kinderhartcentrum en raken dat kwijt. De 'zeer zware maatregel' om binnen twee jaar twee hartcentra te sluiten zou onvoldoende basis hebben, omdat er helemaal geen acuut probleem is, betogen ze.

Verrassingscriterium

De drie 'verliezers' wijzen ook op de samenwerking die ze zijn gestart. Utrecht, Leiden en Amsterdam laten er naar eigen zeggen mee zien dat goede hartzorg ook zo vorm te geven is, in plaats van opgelegde concentratie. De advocaten van minister Kuipers stellen dat dit een goede eerste stap is, maar ze toch ook echt moeten gaan samenwerken met Rotterdam en Groningen, die de kinderhartcentra mogen behouden.

Van een 'verrassingscriterium' is volgens de minister geen sprake geweest. De keuze viel op Groningen nadat de Tweede Kamer had aangedrongen op een impactanalyse door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Die zou voor ieder ziekenhuis in kaart brengen wat de gevolgen zijn als het hartcentrum daar zou verdwijnen.

De NZa kwam voor Groningen tot de conclusie dat het verdwijnen van het hartcentrum riskant zou kunnen zijn voor de regionale toegankelijkheid van de acute zorg en daarmee voor patiënten in Noordoost-Nederland. Daarop besloot Kuipers niet Groningen maar Utrecht te sluiten.

Kritiek

Daarom was ook het UMC Utrecht naar de rechter gestapt. Dat ziekenhuis zegt dat het nieuwe plan slecht is voor de reistijd van patiënten en hun ouders. Kinderen uit bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht, Arnhem of Roermond zouden dan naar Groningen moeten voor een operatie. Maar de reistijd is voor het UMCG juist een argument om het centrum daar open te houden: "Het maakt nogal een verschil of je in Leiden ziek wordt of in Oosterhoogebrug."

Eduard Verhagen van het UMCG zei er alle vertrouwen in te hebben dat de rechter het belang voor Groningen ziet en er niet wordt getornd aan het besluit van de minister. "Ik weet dat er best wel kritiek is te geven op het besluitvormingsproces, maar ik ken geen besluitvormingsproces dat perfect is", zo zei hij.