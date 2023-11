VVD'er Masselink moet Vedder opvolgen als wethouder in Westerveld

Renate Masselink is door de VVD voorgedragen als nieuwe wethouder in de gemeente Westerveld. Zij moet Roel Vedder opvolgen, die heeft aangegeven te stoppen.

Sinds 2014 zit Masselink in de fractie namens de VVD. De laatste zes jaar is ze fractievoorzitter. In het dagelijks leven heeft ze een eigen dierenartspraktijk, maar na haar benoeming als wethouder zal ze die werkzaamheden grotendeels neerleggen.