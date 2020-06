Leden naturistencamping in Bunne bouwen energieneutraal toiletgebouw

Ook deze camping mocht haar deuren 15 juni weer openen. En voor de gasten is er een nieuwtje: op hun camping staat een spiksplinternieuw toiletgebouw.

Vier leden van de nudistenvereniging Lichtbond Noord hebben het gebouw in een jaar tijd uit de grond gestampt. "Ze hebben de hele winter doorgewerkt, vijf dagen in de week", vertelt Rolf Lambeck van de PR-commissie. Het gebouw was een paar maanden geleden al af, maar door de coronamaatregelen kon er nog geen gebruik van worden gemaakt.

Bijzonder aan het gebouw is dat het volledig energieneutraal is. "Met een verwarmde vloer, zonneboilers en zonnecollectoren. Echt het nieuwste van het nieuwste. Daar kunnen we weer jaren mee vooruit."

Dat De Mierenhoop naast een nudistencamping ook een nudistenvereniging is, maakt de camping ook bijzonder. De gemeenschapszin staat hier voorop. "We hebben 260 leden die alles zelf onderhouden en alles zelf bouwen", vertelt Bé Neef, secretaris van de vereniging. "We zijn supertrots op onze leden en op het ontzettend mooie gebouw dat we hebben gekregen."