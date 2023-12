Palen rammen in de Energietuin Assen-Zuid: 'Trots en blij na jaren voorwerk'

Een zonnepark om in te recreëren, uit te eten te gaan en van te leren. En ook nog eens goed voor de bloemetjes en de bijtjes, kikkers, padden, muizen, vogels en veel meer diersoorten. Intussen krijgen duizenden Asser huishoudens er schone stroom van. Dat alles bij elkaar zijn de ingrediënten van de bijzondere Energietuin die Assen krijgt, en waarvan de aanleg na jaren voorbereiding eindelijk is gestart.

Aan de zuidkant van Assen, op akkers ingeklemd tussen het spoor, de weg Graswijk en het viaduct over de N33, trekt een groepje werklui van ProfiNRG van het ene veld naar het andere. Ze zijn al dagen bezig ijzeren palen machinaal de grond in te stampen. Het zijn de dragers voor de vele duizenden zonnepanelen die in dit gebied komen.

Bram Busstra van AsserEnergie, wat meer dan zes jaar voorbereiding in het project heeft zitten, kijkt trots en blij naar de verrichtingen in het veld. "Mooi dat het eindelijk van start is, hier hebben we lang op gewacht."

Zeven zonnekamers

De vijftig hectare boerenland had de gemeente Assen aanvankelijk bestemd als bedrijvenpark. Maar de stad moest aan de slag met de energietransitie, bovendien vlogen toentertijd grote bedrijfskavels ook niet echt de deur uit. Zo is het uiteindelijk gekomen, dat de agrarische grond eerst twintig jaar het domein mag worden van een zonnepark.

AsserEnergie ging het avontuur aan, met jaren later de definitieve aanleg van de Energietuin Assen-Zuid, goed voor groene stroom aan zo'n zesduizend huishoudens. Het project combineert 37.000 zonnepanelen met een variatie aan planten, bomen, struiken en bloemen, wandelroutes, picknickplekken en uitzichtpunten, en niet te vergeten een stukje educatie over de noodgedwongen overstap naar schone energie via informatiepanelen.

Het hele project is opgedeeld in zeven verschillende 'kamers' in het landschap, met voor elke kamer een eigen karakter door andere beplanting. Zo komt er een voedselkamer, dankzij de aanplant van een voedselbos waar de bezoekers fruit kunnen plukken en proeven. De oude houtwallen en bossingels die nu al in het gebied zijn te vinden blijven in tact. Maar er komen in totaal zo'n vierduizend bomen en struiken bij om de energietuin echt een groen smoel te geven.