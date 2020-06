Raad Borger-Odoorn: 'Laat kinderen weer voetballen'

Begin mei trok de gemeente de stekker uit het voetbal in 2e Exloërmond. Het was een gevolg van een jarenlange vete tussen de twee voetbalclubs De Treffer '16 en TEVV. Sindsdien liggen de velden in het dorp er verlaten bij. Niemand is er meer welkom. Ook kinderen en het G-team niet. En dat steekt niet alleen de inwoners van het dorp, maar ook de raadsleden.

'Een spijtige zaak'

Namens de voltallige raad vroeg D66-raadslid Martin Hoogerkamp aan het begin van de raadsvergadering aandacht voor de kwestie. "Graag willen wij onze teleurstelling uitspreken over de gevolgen waar we nu mee te maken hebben. Het is een spijtige zaak. Niemand had voor ogen dat dit zou gebeuren."

Daarmee doelt het raadslid met name op de kinderen die al lange tijd niet meer de velden op mogen. Ook aan het G-team, dat bestaat uit voetballers met een handicap, is het voetbalverbod moeilijk uit te leggen. "Daarom willen we dat de raad zich maximaal inspant om het voetbal voor de jeugd en de G-voetballers te behouden," vervolgt Hoogerkamp.

Dit voelt als een verlies voor iedereen" Wethouder Albert Trip van Jeugd en Welzijn (D66)

Namens het college reageert wethouder Albert Trip. Hij hoeft niet lang na te denken en stemt toe met het verzoek van de raad. "Dit voelt als een verlies voor iedereen. Het college hecht veel waarde aan een gezonde levensstijl en zodoende doen we er alles aan om dit voor elkaar te krijgen."

Wanneer de gemeente een besluit neemt over de terugkeer van de jeugd op de velden, is nog niet duidelijk.

