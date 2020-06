Assen wil geen pand voor jongeren, maar wel activiteiten

Bij gebrek aan een eigen plek in Assen hangen jongeren vaak rond in de Gouverneurstuin (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Wethouder Bob Bergsma van Assen wil met de jongerenorganisatie Stichting New Wave actief aan de slag met activiteiten voor jongeren van 16 tot 22 jaar. Maar een vaste locatie voor jongeren, in de vorm van een eigen pand, dat komt er niet. "Investeren in stenen is taboe, zo heeft de raad zelf ook al eerder uitgesproken. We investeren liever in activiteiten."

De wethouder deed de toezegging vanavond in de gemeenteraad, na vragen van de SP, en eerder al schriftelijke vragen van de PvdA.

Weinig te doen

New Wave, dat eerder dit jaar is opgericht, luidde een week geleden de noodklok. Er is voor jongeren weinig in Assen te doen. En als ze wel iets willen, lopen ze tegen een muur van onbegrip op in het stadhuis, is hun ervaring. Er is geen eigen locatie, waar ze voor de leeftijdsgroep iets kunnen organiseren. En daar is wel behoefte aan. Zo zijn er volgens New Wave voldoende lege winkelpanden waar iets zou kunnen.

Assen raakte en paar jaar geleden een aantal populaire uitgaansgelegenheden voor jongeren kwijt door sluiting van cafés aan de Brinkstraat. Sindsdien is de jeugd zoekende. Andere initiatieven, zoals een Jimmy's als jongerenontmoetingsplek, wilde Assen niet ondersteunen. Veel jeugd zou de wijk nemen naar Groningen of Rolde.

Geen doorgang coronaproof feestje

New Wave had het plan opgevat om een paar keer een coronaproof jongerenfeest te geven met live-muziek en met maximaal dertig bezoekers. De dj was ook al geregeld, maar vanwege de veiligheidsmaatregelen rond corona werd dat niet toegestaan. Voor New Wave was dat het zoveelste bewijs dat er voor jongeren in Assen niks van de grond komt.

Maar wethouder Bergsma bestrijdt dat er voor de doelgroep helemaal niks in Assen is te doen. "We hebben jeugdtheater, en ook in het nieuwe sportakkoord wordt nadrukkelijk gekeken naar de jongeren. Datzelfde geldt voor de nieuwe cultuurnota, daarin willen we de jongeren ook meenemen. Maar er is zeker ruimte voor verbetering. Daar ga ik mee mee aan de slag."

Brainstormsessie

Zo gaat hij kijken of er iemand in de ambtelijke organisatie zit, die de taal spreekt van de jongeren. Verder komt er op korte termijn een brainstormsessie, in samenwerking onder meer met binnenstadsorganisatie Vaart in Assen.

Gisteren heeft Bergsma, zo zei hij, 'een goed en constructief gesprek' gehad met de jongeren van New Wave. "De stichting heeft mooie plannen, met een breed spectrum aan activiteiten. Van feesten tot lezingen. Daar is uitgesproken dat we samen gaan kijken op welke wijze we jongeren van 16 tot 22 jaar beter kunnen bereiken en meer kunnen betrekken bij activiteiten in Assen."

'Geen woorden maar daden'

Bergsma begrijpt dat er grote teleurstelling was dat het coronaproof feest niet door kon gaan. "Maar de coronamaatregelen van de Veiligheidsregio laten dat nu eenmaal niet toe. Ik snap dat ze het idee hebben dat ze tegen een muur oplopen. Maar gisteren was er ook wel weer begrip voor." Volgens Bergsma komt er snel een vervolg. De eerste stap is nu de jongeren mee te laten denken over zomeractiviteiten in de stad. "Dus geen woorden maar daden."

