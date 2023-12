Een vrouw is vanochtend ernstig gewond geraakt toen zij op haar fiets een oversteekplaats overstak aan de Elkingeslag in Emmen. Daarbij werd zij geschept door een automobilist.

Het ongeluk gebeurde rond half negen. Minutenlang is het slachtoffer behandeld op het koude wegdek, waarna ze met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.