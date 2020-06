Westerveld heeft miljoenentekort

Wethouder Klaas Smidt waarschuwde eerder al in de gemeenteraad van Westerveld voor moeilijke tijden omdat er wel eens een flink tekort zou kunnen ontstaan. In 2019 komt het tekort uit op 1,7 miljoen euro. Daarmee heeft Westerveld voor het tweede jaar achter op rij een fors tekort.

De verwachting is overigens dat de de tekorten ook de komende jaren zullen blijven. Dan zijn de extra kosten vanwege de coronacrisis nog niet meegeteld. Die zijn op dit moment nog niet bekend. De gemeente is aan het zoeken naar oplossingen. Daarom wordt pas in november gesproken over de begroting voor 2021.

Rijke gemeente

Eigenlijk was Westerveld uitgegaan van een nog groter tekort. Door wat meevallers blijft het beperkt. Het tekort wordt aangevuld vanuit de reserves. Westerveld is een gemeente met een stabiele financiële huishouding en heeft de afgelopen jaren ook gewerkt aan het aanvullen van de reserves voor minder goede tijden. Zoals nu dus.

"De voorjaarsrapportage heeft dit jaar een aangepast karakter", zo schrijft de gemeente. Deze voorjaarsrapportage geeft een tussenstand voor het jaar 2020. Nieuwe investeringen worden voorlopig niet gedaan.

Coronacrisis

De situatie is op dit moment te onzeker. "Door de coronacrisis is er sprake van een veranderende realiteit die impact heeft op de financiën van de gemeente. Het Rijk komt gemeenten tegemoet met een aantal regelingen. De vergoeding op basis van deze regelingen én het effect op de gemeentelijke begroting zijn nog niet bekend."

Ook de inkomsten blijven vanwege het de verspreiding van het coronavirus achter. Zo is de verwachting dat er bijvoorbeeld veel minder toeristenbelasting binnenkomt. Het is dan nog niet duidelijk in hoeverre verenigingen, dorpshuizen of andere voorzieningen geld nodig hebben vanwege het effect van de pandemie.

Westerveld zal wel een aantal investeringen doen, zoals een groot onderhoud van gebouwen en wegen. Er wordt inmiddels gekeken naar mogelijkheden om het zuiniger aan te doen.

