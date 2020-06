Nieuwe hoofdsponsor Ensing haakt voor de start al af

Voor wielrenster Janneke Ensing uit Gieten leek vrijdag alles in kannen en kruiken. Haar noodlijdende hoofdsponsor Mitchelton had in de Spaanse Manuela Fundación een opvolger gevonden. Maar de deal met de non-profitorganisatie is nu toch afgeketst.

"Ja, ik ben via de groeps-app van de ploeg op de hoogte gesteld. Maar verder is er nog niet zoveel duidelijk", zegt Ensing. "Het is wel bijzonder dat we eerst gekort worden op ons salaris en dat we nu van Mitchelton de toezegging krijgen dat we de rest van het seizoen wel volop betaald zullen worden. Ik wacht het gewoon af."

Ensing werd tot nu toe, vanwege de coronacrisis, zeventig procent gekort op haar salaris.

Bovenbeenblessure

De Drentse renster is herstellende van een bovenbeenblessure. Tijdens een training op de mountainbike liep ze vorige week een spierscheuring op. "Fietsen wil inmiddels wel. Maar op en af stappen is lastig. En ook lopen doe ik nog steeds met twee krukken. Dat gaat nog niet zo vlot", zegt Ensing

Vertrouwen

Op 23 juli rijdt ze normaalgesproken weer haar eerste koers. Vanaf dan staan er drie koersdagen in één week in Spanje gepland. "Ik heb er wel vertrouwen in dat ik dan weer kan koersen. Het zou sowieso fijn zijn als ik voor de Strade Bianche, op 1 augustus, wat koersen gereden heb", besluit Ensing.

Lees ook: