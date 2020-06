Voor het eerst sinds WOII geen bedevaart in Barger-Oosterveld

"En dat is behoorlijk slikken. Het is een van de hoogtepunten van het jaar en dat ligt nu stil", zegt pastor Frans Wielens. Hij was 15 jaar betrokken bij de organisatie van de bedevaart.

Kopje koffie en een borreltje

De bedevaart is een katholiek feest dat traditioneel eind juni gevierd wordt, waarbij de Italiaanse heilige Gerardus Majella wordt geëerd. Er zou een relikwie van Gerardus onder het altaar liggen in de kerk in de Emmense wijk Barger-Oosterveld. Normaal komen daar op die dag zo'n drie- tot vierhonderd mensen op af.

"Je ziet mensen die je een tijdje niet gezien hebt. Kopje koffie en een borreltje erbij. Het is een traditie die je van huis uit hebt meegekregen. En als je wat ouder wordt merk je dat dat toch waarde heeft", zegt Carla Eilering Fuhler.

De heilige Gerardus Majella wordt nog steeds vereerd in Barger-Oosterveld (Rechten: RTV Drenthe/Edwin van Stenis)

'Bij vader op de stang'

De bedevaart heeft een andere vorm dan vroeger. Van oudsher liepen de mensen een pelgrimstocht vanuit omliggende dorpen, zoals Barger-Compascuum, Erica en Klazienaveen naar de kerk in Barger-Oosterveld. Of ze kwamen op een andere manier, zoals met de tram of de fiets.

"Ik zat vroeger bij mijn vader voorop de stang van de fiets", herinnert de 83-jarige Herman Harmes zich. Hij was toen vier jaar oud. "Als ik dan thuiskwam kon ik niet meer zitten. Zo verlamd werden je benen."

Harmes weet dat er vroeger minstens duizend mensen van heinde en verre naar de bedevaart kwamen. Door de jaren heen is dat steeds minder geworden. Carla Eilering Fuhler is bang dat die trend doorzet: "Helemaal omdat het nu niet doorgaat. Ik ben bang dat mensen de volgende keer helemaal niet meer komen."

Geert, Gerald, Grads en Gert-Jan

De dag van de bedevaart draait om Gerardus Marjella. Maar deze heilige heeft voor veel leden van de katholieke gemeenschap het hele jaar door een speciale betekenis. Veel kerkgangers in deze omgeving zijn zelfs naar hem vernoemd.

Zoals ook Herman Harmes. Zijn tweede naam is namelijk -verrassing- Gerardus. Zijn moeder heeft tijdens haar zwangerschap vaak tot Gerardus gebeden dat de bevalling goed zou gaan. En toen dat zo was, werd Herman vernoemd.

Mijn opa, vader, broer en zoon zijn allemaal vernoemd naar Gerardus." Carla Eilering Fuhler

Ook Carla Eilering Fuhler heeft familie die vernoemd is naar Gerardus. "Mijn opa was Geert, mijn vader Grads, mijn broer Gerald en mijn zoon heb ik Gert-Jan genoemd. Allemaal variaties op Gerardus."

Deze diepgewortelde devotie heeft er volgens pastor Wielens mee te maken dat Gerardus in de verhalen wordt beschreven als een eenvoudige, hardwerkende man. Wielens: "En dat past bij de mensen in deze omgeving. Zij herkennen zich daarin."

Slechts drie keer eerder ging de bedevaart wegens omstandigheden niet door (Rechten: RTV Drenthe/Edwin van Stenis)