Aa en Hunze wil inwoners laten meedenken over 't Ruige Veld

De gemeente Aa en Hunze nodigt inwoners uit om mee te denken over de toekomst van 't Ruige Veld in Rolde. Door middel van wandelingen kunnen mensen kennis maken met het terrein.

De gemeente houdt op 26 juni wandelingen voor groepen van 5 mensen in het gebied. Deelnemers kunnen aangeven hoe zij denken dat het terrein in de toekomst gebruikt moet worden. Aa en Hunze wil een toekomstvisie voor het terrein vaststellen. Die toekomstvisie moet uiteindelijk leiden tot een nieuw bestemmingsplan.

Het terrein is momenteel in gebruik door de zorginstelling Stichting Altijd Zorg. De gemeente ligt met Altijd Zorg in de clinch over illegale bewoning van een zorgcomplex in het gebied. Daar lopen nog procedures. Een maand geleden beaamde ook de bezwaarcommissie dat de bewoning op het terrein illegaal is. Verblijf op 't Ruige Veld is alleen toegestaan als dat noodzakelijk is voor de cliënt. Volgens de commissie voldoet slechts één bewoner aan die definitie. Wel oordeelde de bezwaarcommissie dat een door de gemeente opgelegde dwangsom onrechtmatig was.

Overigens is er sprake van een mogelijke koper van het terrein. Wie die koper is en of het daadwerkelijk tot een verkoop komt, is nog niet bekend.

