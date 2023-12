Bebloede vrouw op straat in Hoogeveen, man opgepakt

Aan de Oranjestraat in Hoogeveen is vanochtend vroeg een vrouw gewond geraakt.

Even voor half zeven hoorden en zagen getuigen de vrouw op straat met een bebloed hoofd. De politie werd opgeroepen vanwege een mogelijke steekpartij. Agenten zagen een 36-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats die lichtgewond was geraakt.

"We gaan ervan uit dat het om een incident in relationele sfeer gaat", zegt een woordvoerder van de politie. "Hiervoor hebben we een 38-jarige inwoner van Hoogeveen aangehouden. Hij wordt verhoord en we doen verder onderzoek naar het incident."